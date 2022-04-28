中興大學不僅將在中興新村南核心區-「大學城」，籌設南投分校，採分期分區方式進駐使用，並在剛成立學士後醫學系後，首次與教學醫院的台中榮民總醫院共同攜手，27至29日在南港展覽館登場的「Touch Taiwan 2022」展覽會，展示雙方在智慧醫療及精準健康的合作成果。

興大南投校區目前規劃第一期進駐單位，包括國家重點領域-循環經濟研究學院及數據與人工智慧專業學院（大數據碩士在職專班、大數據產學研發博士學位學程、人工智慧與資料科學碩士在職學位學程），預計需要兩棟教學大樓，其中一棟將利用既有建築整修後使用；另一棟則為新建。

興大南投校區除規劃有上述教學研究空間外，第一期尚規劃建置方舟植物園、昆蟲博物館、學生體育活動區、學人宿舍、國際學舍，及中興新村校區籌備處成果展示互動中心等空間。

興大南投校區設立後，將以深厚的農林及理工知識與人才庫做為基礎，與農委會林試所合作推動國家植物園方舟（第二期）計畫，在中興新村內轆溪兩岸，設置興大方舟植物園，作為中部受威脅原生植物教育及展示空間。

興大與台中榮總27至29日在「Touch Taiwan 2022」展覽會，展示雙方在智慧醫療及精準健康的合作成果。在此次的展覽中，共安排五大主題區，包括「獲獎專區」、「智慧醫療區」、「榮興合作區」、「專利區」、「精準醫療區」。其中，在榮興合作區中，特別展示遠端即時心肺復健訓練與自動監控回覆裝置及方法、室內空氣污染的追縱與調控方法等雙方合作成果。

在專利區中，則有糖尿病血糖控制品質管理系統、過敏篩檢晶片其製備方法，及「其檢測過敏之方法」等專利技術展示，深具商品化潛力。

台中榮總醫學研究部主任江榮山表示，過去有很多台中榮總所發展的醫學技術，獲得國家新創獎等獎項，如「自體免疫疾病篩檢：人工智慧輔助辨識抗核抗體（ANA）螢光型態」、「止痛藥物當量趨勢分析與決策支援系統」等技術，也常與興大進行相關的產學合作，成果豐碩。此次藉由興大產學研鏈結中心的協助，合作設攤展示，可推動技術實用化的廣度與深度，以造福全民。

中興大學研發長兼產學研鏈結中心主任宋振銘指出，該校產學合作有四大主軸，包括智慧製造、農食生技、綠能減碳及醫療照護，而隨著學士後醫學系的成立，醫療照護主軸勢必要有醫院的共同參與，為下一世代的智慧醫療及精準健康共同努力。