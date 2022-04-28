英國泰晤士報高等教育（THE）28日公布世界「2022世界大學影響力排名」，成功大學、台灣大學，分別擠進全球百大為國內一、二名，東海大學、陽明交大及台北醫學大學，並列國內第三名，為全球101～200名。

為了實踐大學的永續責任，東海大學成立永續發展辦公室28日與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議書」，並宣布啟動「智慧淨零服務聯盟」和「企業永續影響力聯盟」，產學研社攜手解決當前SDGs與ESG關鍵議題。

2022年英國泰晤士高等教育（THE）機構於公布第四屆「2022世界大學影響力排名」(Impact Rankings)，今年總計有1,406所參與學校，參與總排名，相較前一年增加289所學校，競爭激烈。

東海大學整體表現，皆相較去年進步，全球總排名101～200名，全國第三，在國內非醫學類私校中，連續三年第一。東海大學校長張國恩指出，東海大學呼應SDGs，以生態永續、社會永續、經濟永續與文化永續為四大主軸，串連校務發展、教學、研究與服務，以教育成為創造共好社會的願景，實踐大學的永續角色。

未來並將持續推動「行政革新」、「跨域典範」、「永續發展」、「國際接軌」，使東海大學成為「未來大學」的典範。

張國恩說：「大學要推動USR，最有影響力的做法，就是攜手企業一起推動CSR和ESG，一起面對氣候變遷和淨零排放。」為了擴大在永續發展的影響力，東海成立了永續發展辦公室，設置1.5公頃的智慧淨零示範園區，東海積極建立東海大學環境特色研究中心、營造綠色大學、建立跨領域永續人才培育基地、推動各項永續倡議與企業輔導等四大工作目標。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，基金會持續關注永續能源、綠色經濟、低碳社會、氣候變遷與企業永續等議題，並和各大學在推廣大學與聯合國永續發展目標（SDGs）上緊密合作；東海在基金會舉辦的第一屆TSAA台灣永續發展目標行動獎榮獲4金1銀，在TCSA台灣企業永續獎中，更一舉榮獲永續典範大學獎、永續報告白金獎、社會共融領袖獎三項大獎。

東海在推動大學社會責任與大學永續治理的表現，令人驚艷，期望未來雙方的合作，能產生加乘效果，持續深化在地連結，攜手社區與企業，促進產業共創、社會共榮及生態共好，並解決未來永續發展的各項關鍵議題。

未來東海大學將由副校長張嘉修講座教授，帶領的生質能、負碳技術、智慧生態與循環經濟整合研究團隊，及管理學院院長陳鴻基講座教授主導的結合數位轉型與ESG的永續服務。

這兩個聯盟過去已經具有豐富的實務經驗，協助上市櫃企業在節能、AI智能化管理、藻類與負碳技術實廠運用、永續報告書編纂、道瓊永續評比DJSI、碳揭露CDP、TCFD氣候財務揭露、ESG永續資訊系統上。

張國恩強調，面對永續發展的挑戰，東海期許能成為未來大學的永續典範，規劃與推動永續創新課程，培育社會所需永續領袖人才，並呼應社會與企業需求，攜手產官學社，建立碳管理的整合性服務鏈，與合作夥伴一起打造零碳社會。