陽明海運再度展翅高飛，中華信評28日宣布，將陽明海運的發行體信用評等從「twBBB+/twA-2」調升至「twA-/twA-2」，展望「穩定」。陽明海運以3年的時間，信用評等從twBBB、twBBB+，到此次的twA-，加上評等展望也在同期間從「負向」、「穩定」、「正向」，一路好轉，創下中華信評授與航運業發行人評等調升最快速度的個案。

此外，陽明海運此次調升後的 「twA-/twA-2」，是該公司曾在2007年曾有過的等級，反映出陽明航運歷經了長達15年的航運業大循環，現在終得度過行業谷底。

中華信評主辦分析師胡凱富表示，兩項重大因素帶給陽明海運現金流量強勁，促成此次的評等調升：其一是居高不下的運價費率，可使陽明海運在2022年營收持續成長，預期2022年陽明主要服務航線的加權平均運價費率將維持在高檔，且應會產生較2021年更高的利潤率。

其二，陽明海運目前的財務實力，使其得以維持積極的資本支出需求，並在未來一至二年間進一步降低公司的借款。中華信評預期，陽明海運的新船添購計畫，帶來未來兩年的資本支出需求大幅升高，但由於目前的獲利能力增強，該公司明年同期的營運現金流量可能會超過其資本支出需求。

中華信評估算，2021年陽明海運來自本業的現金流量為新台幣2,167億元，2022年可約在2,000億元至2,600億元之間；2021年12月底持有約1,935 億元的現金與短期投資部位。更關鍵的是，陽明海運因在政府相關機構的地位擁有的良好銀行管道，相關資金支援無虞。

儘管利多資訊諸多，中華信評仍提醒，一旦目前的產業景氣循環觸頂，陽明海運的高獲利率表現仍然存在不確定性，當這波來自已開發國家的強勁需求消退、全球港埠與內陸基礎設施營運恢復之後，陽明海運的加權平均運價費率將逐漸恢復至歷史平均水準，該公司的獲利表現將恢復至並維持在產業週期平均水準。