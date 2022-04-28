華視近來接連出包，公廣集團陳郁秀、華視代總經理陳雅琳雙雙請辭，華視今（28日）召開臨時董事會，經過董事討論，將由鄭自隆接任華視董事長，稍早陳順孝、馮小非、羅慧雯、邱家宜等4位公視董事發了封公開信，表示「至為不妥」。

華視今召時臨時董事會，會議上通過由鄭自隆擔任華視董事長。邱家宜未參加會議，得知結果後，她表示：「公視持股85％，華視董事長應該由公視董事會決定，今天的程序不對，我支持施振榮出任公視董事長並兼任華視董事長。」

不過，華視對此回應：「華視依公司法第208條及本公司章程規定，推派出新任董事長鄭自隆，後續亦會將此決議提交公視董事會，並無程序問題，特此說明。」

陳順孝、馮小非、羅慧雯、邱家宜等4位公視董事稍早發了封公開信，表示華視臨時董事會今天推派鄭自隆為新任董事長，會後立即排定下周三（5月4日）再開臨時董事會，討論新任總經理人選、『我們認為，公視持有華視85％股權，華視董事席次半數以上為公視所派任之法人代表，若新任董事長未經公視董事會通過就提名總經理人選，至為不妥。」因此在此呼籲：

1.應儘速召開公視臨時董事會，目前選出之華視董事長應經過公視董事會認可，在此之前，不應進行總經理選任。

2.本屆（第6屆）公視董監事已經延任將近950天，第7屆董監事預定在5月中審查選出，選出後，華視董事會也將改組；在此過渡階段，新任董事長應屬看守性質、新任總經理亦屬暫代性質，重大決策應留待第7屆董事會議決。

3.我們呼籲文化部，儘速完成公視第7屆董監事審查作業，組成第7屆董事會，進而改組華視董事會、選聘適任總經理，推動華視興革事宜，讓華視重建榮耀。