網紅「阿翰」近日因化身算命阿姨廖麗芳，自稱是「九天玄女唯一指定姐妹」，搞笑卻十分到味表演，讓他紅遍全台，更掀起一波模仿風潮，不過資深媒體人張大魯卻持不同看法，直言不好笑，並批評他「醜化台語」，對此，Lulu（黃路梓茵）罕見回應力挺。

阿翰近來因為「九天玄女」影片爆紅，而張大魯也因為身邊朋友不斷叫他看，他才點開影片，但坦言看了1分多鐘就看不下去，原因「其實是一種不喜歡的感覺」。

張大魯也解釋是因為不喜歡刻意「男扮女裝」和「陰陽怪調」，更不喜歡台語被醜化，透露身邊不少上了年紀的人，對影片都是負面觀感，評論文章一出，也引起熱議，不少網友都不認為阿翰醜化台語。

Lulu發聲力挺阿翰。(圖／取自獨立評論在天下臉書)

以模仿出名的藝人Lulu也不認同，親自現身留言區回覆力挺阿翰，「留心關照生活的小細節，那也是一種表演藝術，而當一個人把心關起來的時候，就會處處刁鑽什麼事情都歧視」。

她也疑惑怎麼從來就沒有人說模仿日本口音、模仿英國腔不尊重了？「只聽聞模仿越南腔、泰國腔、台語腔有歧視意味？因為你們根本已經歧視在先，所以才有這種念頭」

Lulu也提到自己每次回部落或見到族人時，說話自然跑出口音，「這很有可能也變成作者口中的醜化，而這些只是我們的日常」，她認為當表演者是充滿愛地去準備每一個角色跟表演，那希望閱聽者也能帶著愛跟幽默感來回應