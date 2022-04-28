中原大學李尼希米榮膺110學年UVL公開男一級冠軍球隊最有價值球員。（大專體總提供）

連13季進入UVL大專排球聯賽公開男一級4強的中原大學，在110學年度冠軍賽16比25、25比22、21比25、25比19、15比11力退上屆冠軍國立台北教育大學，奪下隊史首冠，帶傷硬撐的李尼希米，榮膺冠軍球隊最有價值球員。

中原大學在決勝局勢如破竹，手感火燙的李尼希米領頭打穿國北教大的第一防線，洪熙鈞、曾祥銘也跟上得分的行列，以陳冠中、甘茂宏為首的攔網毫不留情阻擋下國北教大的炮火，最終如願在家拿下隊史UVL第一冠。

「球員在第4局落後4到6分的時後都能追回來，那個動力讓他們很有信心可以拚回來，選手們想要的是冠軍。」中原大學教練陳克舟指出，球隊在複賽表現就相當不錯，尤其球隊昨天又擊敗過去沒贏過的國立台灣師範大學，信心十足，球員們心中相當渴望冠軍，才能把握逆轉的機會。

「要謝謝的人太多，所以我只能用我的球技和冠軍謝謝他們。」抱傷上陣的李尼希米表示，自己的膝蓋傷勢在複賽後就不樂觀，休養到決賽前才回歸訓練，即便冠軍賽過程中一度感到膝蓋不適，他仍堅決待在場上，「我想幫大家拚、為大家付出，因為中原還沒拿過冠軍。」

以下為110學年度UVL公開一級決賽成績及個人獎項

女生組決賽最終名次

冠軍：台北市立大學

亞軍：國立台北師範大學

季軍：國立高雄師範大學

殿軍：國立中正大學

第五名：國立台北商業大學

第六名：國立中山大學

個人獎項

冠軍球隊最有價值球員：台北市立大學 吳芳妤

最佳舉球員：國立高雄師範大學 林靖儀

最佳邊線攻擊球員：台北市立大學 吳芳妤、國立高雄師範大學 劉雙菱

最佳舉球員對角攻擊球員：台北市立大學 陳潔

最佳中間攔網球員：國立台灣師範大學 葉于雯、台北市立大學 蔡沁瑤

最佳自由球員：國立台灣師範大學 林其蓉

男生組決賽最終名次

冠軍：中原大學

亞軍：國立台北教育大學

季軍：國立台灣師範大學

殿軍：國立彰化師範大學

第五名：國立陽明交通大學

第六名：國立清華大學

個人獎項

冠軍球隊最有價值球員：中原大學 李尼希米

最佳舉球員：中原大學 林謙

最佳邊線攻擊球員：國立彰化師範大學 焦璿誠、國立台北教育大學 雷諾

最佳舉球員對角攻擊球員：國立台北教育大學 周冠宇

最佳中間攔網球員：中原大學 陳冠中、國立台北教育大學 許睿恩

最佳自由球員：國立台灣師範大學 蘇逢澤