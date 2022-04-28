新北砍人！2男拿刀槍中庭對峙 一人濺血另一人帶他回家包紮

警方逮捕持槍的石男 。（民眾提供）

為了5萬元砍傷好友！新北市石姓男子向廖姓好友借5萬元，雙方為了債務問題相約廖男住家大樓談判，兩人一人拿槍、一人拿刀在中庭對峙，口角爭執中廖男劃傷石男手臂，見好友濺血，廖男心軟立即將他帶回家包紮。不過鄰居早就報警，警方將2人逮捕，並起獲改造手槍及刀械，訊後依法送辦。

據ETtoday新聞雲報導，石男（28歲）日前向好友廖男（30歲）借5萬元，約定5月開始還，但廖男竟然等不及，跑去找石男家人要錢，石男不滿，雙方約在廖男位於樹林區的住家大樓談判。

27日下午2時許，石男帶著一把改造手槍赴約，廖男則是拿著一把大砍刀現身，雙方一言不合，廖男不顧旁邊還有鄰居走動、竟拔刀劃傷石男左手臂，石男當場飆血，廖男見狀立刻心軟，馬上帶好友回家包紮。

不過，兩人誇張行徑早就引發住戶注意並且報警，警方獲報當場，查獲改造手槍及大砍刀，訊後將石男依違反槍砲彈藥管制條例偵辦，並追查槍枝來源；廖男持刀部分則依違反社會秩序維護法偵辦。