國際私募股權業KKR擴大參與亞洲再生能源業投資，28日宣布成立星暘能源，業務從台灣和越南開始，作為從事太陽光電、風電及儲能系統的開發、建造與營運的再生能源平台，延伸十年來全球逾40億美元的豐富投資經驗。

KKR表示，把再生能源視為基礎建設戰略的核心，尋求在亞洲掌握到重大機會，2020年先成立再生能源平台Virescent Infrastructure，在印度持有並運營再生能源資產。此次成立的星暘能源，總部設於新加坡，透過擁有領先同業開發專業知識的團隊，繼續在亞洲地區投資高品質的再生能源資產。

星暘能源執行長陳煒在再生能源平台擁有20年的專業經驗，台灣總經理為黃弘正，是台灣太陽光電領域知名度很高的專業經理人，他和團隊為星暘開發的第一個太陽光電專案業已在台灣掛表營運，接續將有更多的台灣與越南太陽能與風電及儲能的投資與開發案。星暘能源28日同時宣布，完成星暘台灣分公司注資，

KKR亞太基礎建設團隊的董事總經理Michael de Guzman表示，此次啟動星暘能源是KKR的轉捩點，已掌握到優勢的地理環境與資源、政府政策支持，以及對永續能源解決方案的強烈需求，再加上KKR的全球專業經驗與對地方的知識與了解，正透過星暘能源和印度 Virescent Infrastructure的 兩大平台持續投資，以推動能源轉型。

KKR自2008年建立全球基礎設施布局，並成為基礎建設領域最積極的投資人，目前管理約400億美元的基礎建設資產，在全球各基建領域有約65項投資，在亞太區的投資資金來自KKR亞太基礎建設基金（Asia Pacific Infrastructure Fund）。