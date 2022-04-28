桃園市楊梅區陸軍六軍團江姓中尉涉追求女同袍，約其到咖啡廳，並趁隙在咖啡杯中下藥後，把女同袍帶到八德區1處場所涉嫌試圖性侵，但女方還有意識，抵抗後報案。桃園地檢署28日派人搜索營區、江男住處，還找到安非他命及不明藥物，檢方認涉嫌犯強制性交未遂罪、毒品危害防制條例重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，已經聲押。

據了解，江姓中尉在楊梅某營區服役，4月初約出1名女同袍喝咖啡，涉嫌在咖啡中下藥，並把女同袍帶回女同袍八德區私人處所，並脫掉其衣服，所幸女方尚有意識，抵抗後離開，並報警處理。

桃園地檢署接獲報案，28日指揮警方前往營區辦公室、寢室、江男住處搜索，並在江男住處找到安非他命及不明藥丸。江男偵訊時，避重就輕，對案情顧左右言他，檢方認為江男涉犯強制性交未遂罪、毒品危害防制條例，且江男有串證、滅證及逃亡之虞，向桃園地方法院聲押禁見。

陸軍六軍團表示，所轄某男性軍官疑似在營外涉犯不當行止案件，本日由警方入營拘提到案，現由地檢署偵辦中。將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合司法調查，若人員確有不法，將重懲列汰，絕不寬貸；另持恆強化所屬性別相處正確認知及軍法紀教育，以防範類案再生。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！