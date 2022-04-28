在2022北京冬奧會為中國奪下自由式滑雪兩面金牌的谷愛淩27日晚間在微博發文：謝謝中國！。這位因北京冬奧在紅極一時的冰雪運動明星再次引爆大陸粉絲們的熱情，大量網民湧進微博與她互動。大陸媒體網紅胡錫進乘機在微博發文狠酸「外部勢力」對於谷愛淩熱愛中國是「羡慕嫉妒恨」，卻招來網民質疑谷愛淩的雙重國籍問題。

谷愛淩今年秋季將在史丹福大學入學，她曾表示，在入學的科系選擇上，對物理很感興趣，也很喜歡寫作。（圖／Ins:eileen_gu_)

谷愛淩在微博發布「謝謝中國」的訊息後，大陸網友們熱烈回應，不到24小時已有5.5萬轉發、4.5萬評論、33.8萬點贊。她在外國社交媒體Instagram上也發布了許多近期動態照片，同時表示「感謝中國和大家無盡的愛，我在中國度過了難忘的數月」。

據外媒指出，谷愛淩未來將在美國參加許多活動，包括：美國ESPN電視還將邀請谷愛淩5月2日參加該媒體組織的女性體育峰會，並錄製一檔播客節目；5月22日在洛杉磯舉辦的亞洲協會南加州年會，該協會曾授予她「全球大使」稱號。此外，今年秋季她也將在史丹福大學入學，她曾表示，在入學的科系選擇上，對物理很感興趣，也很喜歡寫作。

陸媒報導說，北京冬奧會結束之後，谷愛淩並沒有閑著。學習花樣滑冰、與蘇翊鳴一起前往國家衝浪隊體驗衝浪、參觀故宮、學習物理等等。她同時也參加了北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會，以及一系列冰雪運動的推廣活動等等。

北京冬奧會結束之後，谷愛淩並沒有閑著，學習花樣滑冰、與蘇翊鳴一起前往國家衝浪隊體驗衝浪、參觀故宮、學習物理等等。（圖／Ins:eileen_gu_)

谷愛淩返美前與粉絲的互動引起了大陸媒體網紅胡錫進的注意，他特別為此發文稱：谷愛淩在冬奧會的表現挺好，外界不友好勢力會舉著放大鏡找她之後言行的破綻，並帶節奏。中國這邊的網友們則不應調入那樣的陷阱，被帶入那樣的追蹤聯想。在谷愛淩的事情上，中國社會需要以豁達包容之姿應對外部勢力出於羨慕嫉妒恨的種種糾纏。

許多大陸網民回應胡錫進的評論稱：「不管她是哪國人，反正金牌是中國的，」「就讓他們羨慕嫉妒恨吧！」「永遠支持谷愛淩，別有用心的就見鬼去吧！」

但也有網民追著谷愛淩的雙重國籍問題不放，「到底是中國人還是美國人？」「為塊金牌就可以置法律於不顧，是法律的悲哀還是國民的悲哀？」「中國《國籍法》明確規定不承認且不允許雙重國籍，中國人加入外國籍那一刻，自動喪失中國籍，外國人申請中國籍符合條件的，會獲得中國批准文件，外國人退出原國籍後，獲得中國正式身份！」「現在我回去當美國人，下次比賽我再回來當中國人」、「商業操作別搞得太過頭」、「支持老胡，但有一點不解，她為什麼放著富強的祖國不待，偏偏要去美帝受苦呢？」