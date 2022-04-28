英國在台辦事處指出，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）近日於倫敦金融城市長官邸晚宴中發表演說，談及俄烏戰爭和國際局勢。特拉斯首度提到台灣議題，她認為英國必須確保民主政體，如台灣，可以有能力防衛自己。

特拉斯目前為英國外交大臣，未來可能是繼柴契爾夫人、前首相梅伊後，第三位擔任英國首相的熱門女性人選。

在俄烏戰爭上，特拉斯表示，戰爭已經超過兩個月，無論是國際安全還是領土等議題，全球都必須要有新的思維來面臨未來的挑戰，透過這次官邸晚宴，特拉斯希望與英國重要政經人士交換對未來發展的看法。

特拉斯特別以烏克蘭事件，來比喻中國持續強大的霸權行為，以及台灣在國際地位上的提升。

俄烏戰爭後，英國不僅給予許多援助，並參與國際制裁，在人道考慮下，收容烏克蘭難民，並給予在英國有家屬的烏克蘭人綠色通道，優先入境英國。

特拉斯也提到，北約必須要更加強大，英國也應該要持續擴張國防支出，至少2％的GDP要用在國防預算上，這是國防預算的底線，而不是上限。

特拉斯譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，呼籲國際繼續強化制裁行動，並向烏克蘭提供軍事資源，在國際政治經濟上孤立俄羅斯。要想達到以上的目標，情報和外交就必須作為決策的後盾。

最後，特拉斯呼籲，在經過多年全球化時代後，現在地緣政治又回來了，冷戰後建立起來的國際經濟和安全結構，在這次烏克蘭被入侵後，受到了打擊。

特拉斯也指出，北京並未譴責俄羅斯入侵烏克蘭，甚至也不批判俄羅斯所犯下的戰爭罪，俄羅斯對中國的出口額在第一季甚至成長了1/3。中國快速強大自己的軍事實力，軍事投射能力甚至可以深入歐洲戰略利益地帶。

特拉斯斷言，中國崛起並非必然，若中國不能遵守遊戲規則，其國際地位將無法持續上升。