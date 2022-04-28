（新天地搶食母親節聚餐商機，推出母親節限定「寵愛媽咪」套餐搶市！圖／新天地提供） 隨著母親節的腳步接近，無論是飯店或是餐飲集團，早已摩拳擦掌、準備搶食母親節聚餐商機！不料，因疫情迅速升溫、染疫人數自4月中旬大暴衝以來，包括新天地、台南擔仔麵等大型宴會餐廳，原本被預訂一空的母親節大餐，近日紛紛接到訂單取消或轉成外帶，業者為搶救5月分業績，爭相轉攻桌菜、套餐外帶與外送搶市！新天地餐飲集團表示，今年母親節落在5月8日，由於都在周末，因此每年母親節當周六、日訂席早被提前搶訂一空，多數人訂不到當週或想避開爆滿人潮及限時用餐壓力，會選擇提前慶祝，因此，母親節前一周連同平日晚餐時段也是訂位大熱門。怎奈，4月中爆發的疫情打亂了民眾到店慶祝母親節聚餐的安排，紛紛改採外帶或外送，原本長達半個月的餐飲旺季，預料將集中在母親節當週，將大幅影響館內用餐的業績。今年是疫情影響下第三個母親節，眼看疫情持續升溫，餐飲業者紛紛把戰線從館內延伸到外帶市場。如新天地，推出六人份及十人份的「寵愛媽媽 美麗饗宴」全套桌菜外帶服務，只要在4/30前預訂任一價位母親節套餐，即贈母親節蛋糕一份，讓全家人在家享用主廚精心料理的饗宴，也能減緩疫情對母親節檔期的業績衝擊！新天地強調，今年推出的母親節限定「寵愛媽咪」套餐，選用多種滋補養顏的珍貴食材，如花膠、何首烏、桃膠及銀耳，希望讓媽媽在品嚐佳餚之餘，也能補充滿滿的膠原蛋白與鐵質，常保烏黑柔亮的秀髮、膚色紅潤有彈性。 此外，台南擔仔麵台中店表示，受到疫情升溫影響，原本館內被預訂一空的母親節大餐，目前被取消約七成，台南擔仔麵因此轉攻外帶優惠方案，五人分享餐3,800元及十人團圓餐8,800元，即日起至5/15期間訂購，加送招牌干貝蓮子粽5顆/10顆，另提供外送服務。頂級潮粵菜名店-頂粵吉品餐廳表示，因應疫情升溫，政府雖未禁止餐廳內用，頂粵吉品的VIP包廂獨立用餐環境與空氣清淨系統，可讓媽媽與家人安心在包廂用餐。不過，頂粵吉品強調，仍以客戶安全為首要考量，家庭成員無論是2～4人，4～8人，10人以上，母親節期間至5月底，推出客製外帶招牌頂粵片皮鴨套餐與闔家平安豐饌套餐，人數少也可選購單點美饌，只要透過inline與電話專線即可預訂頂級美味的潮粵名菜，在家安心享受美食。