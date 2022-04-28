本是好好的婚禮前夕，竟搞得新郎官差點一命嗚呼。印度一名22歲女子謊稱要給未婚夫驚喜，將他矇眼後帶到荒郊野外，趁四下無人持刀謀殺，原訂一個月後舉行婚禮的他們，女子卻因「不想結婚」才想盡各種方式毀了這樁喜事。

綜合英國《每日鏡報》、印度日報Deccan Herald報導，這起恐怖殺夫事件發生在印度東南部安德拉邦(Andhra pradesh)，上週一名22歲女子維亞普·普什帕（Viyyapu Pushpa）為了給未婚夫奈都（Addepalli Ram Naidu）一個特別的「驚」喜，便耍耍浪漫，用手巾將他雙眼矇上，兩人便來到附近一處人煙稀少的郊外。當奈都睜眼的瞬間，一切都變了。

「他說有禮物要送我，當我還在猶豫的時候，她直接把綁在我雙眼的布扯下，這時才意識到我的脖子正在噴血…，她用手上的刀狠狠往我喉嚨割開…我嚇得趕緊打電話叫救護車，我感覺到維亞普·普什帕也慌了，但我根本沒力氣管…」

報導指出，兩人已於月初完成訂婚，預計下個月20日舉行婚禮。據悉該女子單純出於不想結婚的理由，但又想不到該怎麼辦，婚事是雙方家長協議下的決定，過程中也沒有明確向家人表達想法，等到生米都快煮成熟飯了，才起心動念謀殺自己的未婚夫。

所幸男子遇害後火速前往醫院縫了30針，才撿回一命。女方家長更稱「女兒是無辜的」，目前警方依殺人未遂將女子移送法辦，最高可能判處10年有期徒刑。