美國首季GDP季減年率1.4％ 不如預期 22:132022/04/28 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到全球供應鏈持續受限、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國經濟意外萎縮，首季國內生產毛額（GDP）季減年率達1.4％，遠不如去年第四季的季增年率6.9％與市場預期的1％增幅。 美國商務部周四公布數據亦顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標－不含食品與能源的核心消費支出物價指數（PCE）首季攀升5.2％，低於市場預期的攀升5.4％。計入食品與能源項目，首季PCE年升幅達7％。 深圳第一季經濟克難前行 GDP年增長2％ 深圳首季GDP成長率2% 中國一線城市中墊底 #首季 #GDP #季減年率 #通膨 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美GDP意外萎縮 美股早盤漲逾百點 聯電ADR大漲超過5％ 21:552022/04/28 財經 陸商務部：美方取消對華加徵關稅符合根本利益 15:262022/04/28 兩岸 德銀預警：激進升息抗通膨...明年美經濟恐嚴重衰退 04:102022/04/28 全球財經 安盛：通膨會見頂回落 投資新能源是長期賽道 13:542022/04/28 財經 習要求今年GDP增速贏過美國 04:102022/04/28 全球財經 戰爭波及Alphabet首季財報遜色 04:102022/04/28 全球財經 通膨低、經濟靚 新興亞股誘人 04:102022/04/28 投資理財 《半導體》精測Q1獲利近4年低點 每股賺3.43元 17:192022/04/28 財經 新興亞洲基金 擴大吸金 04:102022/04/28 投資理財 《國際產業》獲利佳＋用戶增 Meta盤後飆漲19% 12:092022/04/28 財經 《國際產業》營收再衝高＋本季展望強勁 高通盤後大漲逾6% 11:092022/04/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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