受到全球供應鏈持續受限、通膨飆漲與俄烏衝突未歇的打擊，美國經濟意外萎縮，首季國內生產毛額（GDP）季減年率達1.4％，遠不如去年第四季的季增年率6.9％與市場預期的1％增幅。

美國商務部周四公布數據亦顯示，聯準會（Fed）偏好的通膨衡量指標－不含食品與能源的核心消費支出物價指數（PCE）首季攀升5.2％，低於市場預期的攀升5.4％。計入食品與能源項目，首季PCE年升幅達7％。