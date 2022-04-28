台灣今天(28日)新增11353名本土個案，也是疫情以來首度破萬案例，其中以新北4552人最多，台北2424次之。對此，醫師潘建志就在臉書表示，這波疫情與19年前的SARS有個可怕的巧合，更指出依照科學解釋，是有跡可循的。

潘建志PO文表示，今天本土破萬例，與20年前SARS有個可怕巧合，他指出，2003年3月13日，臺大醫院通報了第一例勤姓台商的SARS病例，而這波Omicron本土疫情，恰巧也是3月中開始。

醫師潘建志在臉書PO文指出，這次Omicron本土疫情與19年前SARS有一個恐怖巧合。(圖／潘建志臉書)

潘建志說，科學解釋，台灣的春末夏初，最適合此類病毒發展。他表示，現在指數級增長確立，累計數四天倍翻，完全擋不住，如今的新冠疫情，也是繼1918年西班牙大流感後，百年來規模最大的流行病，台灣醫學史裡的霍亂、瘧疾、登革熱、禽流感或腸病毒都遠比不上。

不少網友留言長知識，也有人直言，一直以為冠狀病毒在夏天不易生存，如今完全顛覆自己想像。潘建志也補充，「高緯度國家是秋冬，熱帶亞熱炎變春夏」。去年那一波，也是5月份開始燒起來。