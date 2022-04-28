在國際上火紅、曾多次來台演出的大陸陶身體劇場近期宣布因受到疫情影響而計畫解散，原本明（29日）天要開演的「陶身體數位系列全演——身體藝術節」，將改為線上直播，播出作品為《4》和《10》。

陶身體劇場表示，「2020年受疫情影響，舞團開始嘗試新的發展。2021年底，舞團開始負運營，這次作品全演與藝術節的主題是『過去·現在·未來』，這代表著舞團生存現狀，無法再以過往經驗來承載。5月過後，舞團將無力承擔團員工資等運營成本，因此我們不得不計劃解散。」

陶身體劇場的基地位於北京，創辦人之一陶冶的作品在全球舞壇頗具聲望，他的舞作內涵簡潔、帶有冥想特質，不表述任何敘事、情感特質，而是呈現專注狀態。作品以數字命名，每一部作品專注呈現不同主題，例如：《6》和《7》，是透過舞蹈探索脊椎的祕密，著重表現脊椎扭動、疊合和傳動的方式，展現體能與精神的極致。

陶冶曾在2019年來台，他和當時雲門舞集接班人鄭宗龍互換身分，他為雲門編舞，鄭宗龍為陶身體編舞，那時陶冶為雲門編創的作品是《12》，靈感是來自一次看雲的經驗，而鄭宗龍為陶身體編創的作品是《乘法》，同場演出還有雲門舞集創辦人林懷民作品《秋水》，是疫情前令觀眾想念的演出。