印尼的棕櫚油出口禁令28日起正式生效，禁運不止涵蓋先前宣布的食用油，其他棕櫚油品也包括在內。印尼的出口禁令至少造成29萬公噸原本欲出口至印度的油品滯留在港口和油廠。

印尼的出口禁令帶動馬來西亞棕櫚油期貨27日狂飆9.39％或601馬幣，觸及10％的漲幅上限，收在每公噸7,001馬幣（約1,606.47美元），創下7周新高紀錄。28日棕櫚油期貨回跌，收低0.47％，降至每公噸6,954馬幣（約1,595.69美元）。

印尼總統佐科威日前（Joko Widodo）宣布，為了維持國內食品供給與價格穩定，將自28日起禁止棕櫚油出口。但官方在27日稍晚表示，出口禁令的範圍不僅涵蓋先前宣布的軟質棕櫚油（palm olein），就連原油和精煉油皆包含在內，政策急轉彎震驚市場。

佐科威在27日的演說中表示，印尼雖身為全球最大棕櫚油生產國，但諷刺的是，印尼也面臨食用油短缺問題。政府將滿足國內需求視為優先要務，民眾取得負擔得起的糧食，重要性高過稅收和出口收入，一旦國內需求滿足後便會解除禁令。

新加坡棕櫚油分析公司Palm oil Analytics共同創辦人瓦卡（Sathia Varqa）表示，印尼禁止出口將讓全球棕櫚油供給量減少152萬公噸，預期禁令可望在3周後解除。

印尼的出口禁令打擊棕櫚油主要進口國印度。油脂公司Gemini印度子公司主管喬杜里（Pradeep Chowdhry）表示，公司載有1.6萬公噸棕櫚油品的船舶卡在印尼港口，我們不知印尼何時會解禁，或將船舶放行。Gemini每個月向印尼購買3萬公噸棕櫚油。

印度是全球最大棕櫚油進口國，每個月70萬噸進口量有將近一半來自印尼。