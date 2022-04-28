台中品牌建商不僅用心蓋房子，為了培養品牌忠實粉絲，同時提升品牌好感度，許多銷售中心紛紛變身為永久會館或企業總部。其中，深耕北屯區的豪墅建商-磐興建設，在梅川東路與崇德八路口自地打造「娘家館」，建築外觀如同一個「精緻的禮物盒」，近期正式啟用後，成為14期重劃區最美麗的新地標，同時也是為住戶擘劃集結生活、人文、美學、公益的永續服務會館。

磐興建設在14期重劃區的首發大樓預售新案「磐興寬心」，地點位在安順東二街、崇德八路一段、敦仁街，總戶數107戶，產品規劃三房40/42坪、四房46坪，推出以來深獲鐵粉支持、銷售迅速告捷，每坪均價已站上5字頭，為明年14期山西路二期新案打下好基礎。

值得一提的是，台中品牌建商打造永久會館與企業總部已成趨勢，豪宅一哥-聯聚建設的接待會館設在七期市政北一路上；寶輝建設在公益路上蓋企業總部；晨禎營造與麗晨建設在梅川路近英才路口的打造企業總部。

理和建設則在台灣大道二段建置概念會所「孵空間」；大毅建設在北屯區崇德路上成立藝術館和文化館；精銳建設在七期惠文路的「AAM藝術館」；久樘建設在青海路創設「久樘企業文化館」；陸府建設、沅林建設在單元二公益路上購地，分別打造陸府美學館與沅林企業總部；漢宇建設也在單元十二成立企業總部。

磐興建設總經理游金洲表示，公司崇尚ＥＳＧ，除了落實環境永續、社會參與，同步重視企業承諾。因此從磐興建設成立自今，未曾搭過臨時性的銷售中心。

此外，磐興以尊天敬地、愛護地球為出發點，在建案開發時即將現地的土壤及地底下的石頭開挖分類，將預留的泥土做為景觀的覆土來源，石頭則請石雕藝術家黃瀅權移地創作，以一石一精靈的堅持創作出一隻隻表情生動、活潑的幸福守護鳥-貓頭鷹，這些現場雕刻的幸福鳥經過黃瀅權的琢磨、簽名後，將放置於建案的庭園景觀內，與基地景觀相結合。

磐興建設力邀清奇設計團隊以「致贈一個精緻的禮物盒給這個都市」為設計概念，打造一座以人為主體的建築，以一個如玻璃杯一樣簡單純淨的建築，可以調節溫度的設計哲學來設計「娘家新館」，建築本體以清水模為概念，外層包覆白色鋁合金擴張網，游金洲希望「娘家館」能像水湳經貿園區的「台中綠美圖」，成為14期重劃區最美麗的新地標。

最特別的是，磐興建設有一個非常尊敬工作夥伴的習慣，就是每一個建案完工時，都會邀請曾經和他們一同打拼的夥伴，一起回到他們所興建新完工的建案裡喝茶、聊天，順便看看這個集眾人力量完成的好作品。

近期「娘家館」興建完工，磐興特別邀請所有參與建築的工作夥伴，以及磐興培育的泥作匠人、水電匠人們一起回「娘家館」，除了看好宅外，並舉辦夥伴感恩茶會和夥伴們博感情。

游金洲當場向伙伴們致謝，感謝大家齊心努力，完成兼具生活、人文、美學及工藝的「娘家館」，游金洲更邀請夥伴們，把心中對於親手完成的「娘家館」的感言或祝福化為文字寫出來，並請夥伴們將祝福的卡片繫於「娘家館」外的樹上，作為伙伴們對於「娘家館」的另一種真誠祝福。