中橫關原段大崩塌，盼5／11搶通。（公路總局提供）

公路總局提供替代路線圖。（公路總局提供）

中橫公路台8線117.4k關原路段，4月26日清晨發生大規模崩塌，崩塌規模高達220公尺，估計坍土方量達20萬立方公尺以上，影響路段長達200公尺，公路總局第四區養護工程處及所屬太魯閣工務段迅速成立緊急應變小組搶修，以5月11日搶通開放通行為目標，但視邊坡狀況不排除再延後。

公路總局也公開無人機拍攝的災區空拍照，目前災區東側邊坡仍持續有落石，極可能影響後續搶修進度，災害路段地質以風化的板岩及變質砂岩為主，岩層相當破碎，26日大崩塌後岩楔仍持續崩落中，所以暫時仍僅能於災區西端進行單側搶修，基於現場各種不利因素，後續並不排除因地質狀態及天候等不確定因素影響，如再發生擴災情形，將隨時滾動檢討搶修策略並調整搶通時間。

搶修期間實施遠、近端封閉道路，日間封閉114.6k~126k 關原（合歡派出所前）至神木路段；夜間封閉114.6k~151.7k 關原至洛韶路段。

公路總局並呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨、地震後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。