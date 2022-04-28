塑膠垃圾成了我們這個時代最大的環境難題，可能僅次於全球暖化。即使塑膠因為風化與日光的曝曬會碎裂，但是碎裂的塑膠微粒並不會被環境降解，反而更難清理。科學家試著找出可以分解塑膠廢物的生物方式，最新的成果是，利用AI人工智慧學習，真的改良出一種超高超效率的酵素，可以在24小時內降解某些塑膠。

新阿特拉斯(New Altas)報導， 2016 年，日本的研究人員從垃圾埯埋場的下層垃圾堆中，發現了一種可以解保特瓶(PET)的細菌，大概可以在幾星期內出現肉眼可見的塑膠分解。這個發現振奮了科學界，於是從細菌中分離出初代版的分解酵素，並且嘗試以基因工程方式製造出更有效的人工酶，稱為PETase。到了2020年，PETase的最新版本的分解能力，已是初代版的6倍速度。

不過， PETase的研發有很多變因，可能會受到溫度不同的影響，以及酸鹼值(pH 值)的差異而出現效率不同的問題，為了解決這些問題，團隊開發了一種機器學習模型，可以預測 PETase 當中，哪些突變可以為其提供這些能力，也就是人工智慧的方式來擴大研發速度。

Plastic-eating Enzyme Could Eliminate Billions of Tons of Landfill Waste

在最新的成果，新的PETase在30~ 50 °C的環境溫度，和大多數pH 值範圍，都能表現出色。它能夠在一周內幾乎完全降解51種不同的未經處理PE 產品，甚至在一些實驗中，短短24小時內就可以出現明顯效果。

研究團隊成員之一的Hal Alper說：「在考慮環境清潔應用時，我們需要一種可以在各種環境溫度下工作的分解酵素。」

研究人員已經為他們的這項技術申請了專利，並希望可在不久的將來，看到這種酵素在垃圾填埋場和污染地區得到廣泛應用。