本土確診個案今（28日）首度破萬例，兒童染疫人數也持續攀升，如何讓孩子乖乖配合做快篩或PCR，是不少家長、醫師相當頭痛的問題。花蓮慈濟醫院團隊為了降低孩子做快篩的恐懼，特意讓當天協助採檢的醫師戴上卡通面具，讓家長直呼很用心。小兒科醫師張育晟也分享兒童快篩3要訣，包括固定、緊靠及支撐，讓家長也能協助孩子盡快完成快篩。

花蓮慈濟醫院在臉書粉專發文分享，考量到兒童染疫也是不少家長擔憂的部份，因此快篩站每天都會出動一名小兒科醫師來協助孩子快篩，並特意準備卡通面具讓負責採檢的醫師戴上，希望能藉此降低孩子在快篩時的恐懼感。

此舉讓不少家長看了相當感動，紛紛表示「真的很用心」、「覺得可愛」，也有網友開玩笑稱，「我感覺更害怕了」、「這樣看起來很可怕啊哈哈」、「我覺得我們家的小孩也會害怕耶」。

花蓮慈濟醫院兒科團隊準備卡通面具，讓當天協助兒童採檢的醫師戴上。（圖／翻攝自花蓮慈濟醫院網站）

此外，小兒科醫師張育晟分享「兒童快篩3要訣」，讓家長能協助孩子盡快完成快篩，包括讓孩子坐在大人雙腳間，並夾緊固定、一手環抱孩子，一手壓緊頭部，避免孩子因為閃躲而受傷，以及讓孩子頭抬高約30到40度，或由其他人協助孩子抬高並支撐頭部。

兒科病房副護理長宋景歡也建議，帶孩子來做快篩時，除了先用孩子能聽懂的方式，簡單說明篩檢步驟外，也可以帶著孩子喜愛的玩偶或玩具，讓他們在快篩時能抓著東西，增加安全感，或請孩子數數來轉移注意力，皆能減少孩子面對快篩而產生的害怕和焦慮。