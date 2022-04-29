俄烏戰爭開打逾2個月，戰爭尚未有結束的跡象。聯合國祕書長古特雷斯先訪問俄羅斯後，再去訪問烏克蘭基輔，並將與烏克蘭總統澤倫斯基會談，古特雷斯表示，他與俄羅斯總統普丁會面「非常有用」。台大哲學系教授苑舉正指出，古特雷斯先去俄羅斯、再去烏克蘭，說明沒有他出面，很難停戰。

苑舉正28日在中天政論節目《正常發揮》中表示，聯合國祕書長古特雷斯己經抵達烏克蘭基輔，有3件事情值得討論︰第一件事，古特雷斯先去俄羅斯、再去烏克蘭，說明沒有他出面，很難停戰。

第二件是古特雷斯對馬立波底下的人非常注意，俄羅斯把人道走廊開了好幾次，沒有人敢出來，俄羅斯國防部長紹伊谷對普丁建議，馬立波已經完全圍住了，要不要全部幹掉？普丁說不要，留下來把所有通氣口全部堵住。

苑舉正接著表示，第三個是最重要的，聯合國說要扮演和平使者的角色，這件事情非常奇怪。土耳其、以色列也要當協議者，但是大家心裡都很明白，美國跟中國大陸不坐下來，這戰爭沒得談。

他分析，聯合國常任理事國中，法國、英國也躍躍欲試，但是未來要談的時候，少不了常任理事國，也要美國跟中國大陸坐下來談，這場戰爭才有可能結束。但目前看起來，戰爭可能還會拖一段時間。