南投縣埔里警分局愛蘭派出所員警25日執行巡邏勤務，發現路邊1部賓士車引擎發動，1對男女躺在車內，拍打車窗、呼叫都沒回應，員警擔心是意外事件而破窗，結果2人驚醒，只是睡太熟沒聽到，但車窗維修費2萬多元，要求員警賠償。愛蘭警友站長潘南榮得知消息，感嘆警察難為，警友站為避免打擊員警士氣，鼓勵員警值勤該怎麼辦就怎麼辦不要怕，決定承擔所有賠償金額。

據自由時報報導，埔里分局愛蘭派出所2名員警25日執行巡邏勤務，在中山路3段一處餐廳附近，發現一輛賓士轎車引擎持續發動停了相當長的時間，覺得可疑，靠近查看發現1對男女平躺在車內。

然而不論員警呼喊、拍窗、搖晃，車內男女依舊一動也不動，為避免是意外事件，員警執行破窗動作，此時車內男女才驚醒，辯稱只是睡太熟才沒反應，並要求員警賠償賓士車窗維修費2萬多元。

愛蘭警友站長潘南榮在個人臉書發文披露此事，並感嘆警察難為，為避免打擊員警日後執行勤務士氣，警友站決定承擔所有賠償金額，並鼓勵員警執勤時該怎麼辦就怎麼辦，不要怕，警友站會當員警弟兄姊妹們最強後盾。