第一季對沖基金吸引的資金流入創下七年最高紀錄，反映投資人在通膨、升息與地緣政治緊張造成市場波動加劇之際，試圖透過對沖基金尋求保護。

根據對沖基金研究公司Hedge Fund Research（HFR）最新數據顯示，規模4兆美元的對沖基金產業第一季總資本流入達198億美元，創下2015年第二季以來單季最高流入紀錄。

投資人對對沖基金興趣攀升，正值美股牛市面臨聯準會（Fed）加速緊縮貨幣、俄羅斯進犯烏克蘭，以及美國通膨躥升至40年新高威脅。標普500指數在第一季進入修正，全季下跌5％，寫下2020年初新冠肺炎疫情爆發以來最差季度表現。

在此同時，對沖基金經理人利用股市波動大顯身手，第一季整體報酬率達0.3％，報酬雖微薄，但已經超越大盤。

根據HFR數據顯示，包括大宗商品交易公司與系統性基金在內的宏觀對沖基金，首季表現最為搶眼，報酬率達9.1％，創下1993年來第一季最佳成績。表現次佳的是多重策略基金，首季報酬率為7.1％。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲爾（Mark Haefele）表示，當前的高利率、高通膨與高波動的投資環境，意味著對沖基金可作為有效的多元化工具，降低整體投資組合的波動性。

Citadel的旗艦對沖基金威靈頓（Wellington），第一季報酬率為4.7％，根據熟知內情人士透露，該基金的五大策略—股票、信貸、固定收益與宏觀、大宗商品和量化，在第一季都呈報正報酬。

明星操盤手安霍恩（David Einhorn）的綠光資本（Greenlight Capital）第一季報酬率達4.4％。綠光在首季增加空頭部位和指數對沖，是該季績效亮眼的原因之一。