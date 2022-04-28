資深女星陳明真當年以清新脫俗氣質迷倒萬千少男，還獲得「軍中情人」封號，現年55歲的她保養得宜，是演藝圈知名美魔女之一；陳明真和音樂人先生季中平有一對雙胞胎兒子，當初為求子做了5年試管，相當不易，近期遇本土疫情升溫直接帶孩子赴美打疫苗，也透露未來計畫。

陳明真曾分享求子辛苦歷程，為了懷孕做了5年試管嬰兒，經過20多次後才終於成功，儘管導致身材發福等情形，在2014年還是幸福地迎來雙胞胎兒子們；而陳明真的2個寶貝兒子已經上小學，但近期本土疫情大爆炸，確診案例激增，且尚未開放12歲以下兒童施打疫苗，讓她更著急。

據《三立新聞網》報導指出，陳明真日前已帶著兒子們赴美打疫苗，也表示打針前有給他們服用適量的止痛退燒藥，在注射後有多喝水，所幸目前只有手臂痠痛；另外經紀人也透露，陳明真此趟赴美除了帶孩子們打疫苗，也讓他們去學英文，預計留美3個月，回來會繼續演戲。