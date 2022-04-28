櫃買中心表示，為持續提升我國公司治理水平，櫃買中心與證交所持續辦理公司治理評鑑，第八屆評鑑結果已於4月28日出爐，本次列入評鑑排名之公司有913家上市公司及726家上櫃公司，共1,639家。櫃買中心指出，本屆排名與第七屆相較，上櫃公司前20％之名單中共有28家公司新進榜，前5％之36家公司中則有9家公司新進榜，且其中6家公司是首次進榜，顯見上櫃公司對於公司治理評鑑之重視，並競相致力精進公司治理。

櫃買中心表示，連續八屆排名前5％上櫃公司有：穩懋、太醫、新鼎、世界、中光電、中美晶、龍巖、元大期貨、頎邦、崑鼎投控等10家。第八屆前5％新進榜上櫃公司有：安心、中天、杏一、合一、榮剛、精測、台康生技、M31、東生華等9家。第八屆首次進到排名前5％上櫃公司有：中天、合一、榮剛、精測、台康生技、M31等6家。至於第七屆排名前5％、第八屆掉出前5％上櫃公司有：漢來美食、兆利、盈正、立凱-KY、福邦證、科懋、醫揚、光隆等8家。

櫃買中心指出，自實施公司治理評鑑以來，上櫃公司於各項公司治理統計數據皆有顯著進步，包括：設置審計委員會、提供英文資訊、編製企業社會責任報告書等，達成家數皆逐年成長。配合「公司治理3.0－永續發展藍圖」及接軌國際規範，今年度亦將逐步推動相關政策，包含於公開資訊觀測站建置企業ESG資訊揭露專區、強化公司治理主管職能、公布自結年度財務資訊及資通安全管理之資訊揭露等項目，逐步導引公司採用各項良善之公司治理措施，以持續推動企業公司治理之健全發展。

為獎勵上市、上櫃組排名前5％（上市、上櫃公司各46家及36家）及「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％之公司（上市、上櫃公司各11家及3家），櫃買中心與證交所每年會共同舉辦頒獎典禮，考量新冠疫情影響，今年的表揚典禮形式將視疫情發展狀況另行通知頒獎方式。

第八屆公司治理評鑑結果公布於證券暨期貨市場發展基金會網站「公司治理評鑑專區」（http://www.sfi.org.tw/cga/cga1），投資人亦可至櫃買中心網站「公司治理評鑑系統專區」（http://www.tpex.org.tw/web/regular_emerging/governance/corporate_governance_09.php?l=zh-tw）及公司治理中心網頁（http://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh）查詢。