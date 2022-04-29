台北市民族器樂琵琶大賽台灣組第二名為王楷涵。（北市國提供）

2022台北市民族器樂琵琶大賽第三名為方永華。（北市國提供）

由台北市立國樂團（北市國）舉辦的2022台北市民族器樂琵琶大賽，台灣組今晚在台北市中山堂舉辦決賽。（北市國提供）

由台北市立國樂團（北市國）舉辦的2022台北市民族器樂琵琶大賽，台灣組今晚在台北市中山堂舉辦決賽，由許妙伊奪冠，第二、三名則分別由表現優異的王楷涵、方永華獲得，大陸與海外組則分別由吳曜蕾、胡娉婷、樊怡凝獲得第一、二、三名；兩組前三名優勝者，可依名次獲得新台幣12萬元、8萬元及5萬元獎金。30晚間將有台灣組前三名演奏家音樂會。

今晚的決賽音樂會也順利產生3個現場獎項，方永華獲得北市國團員投票選出的「TCO團員特別獎」，王楷涵獲得現場觀眾票選的「最佳人氣獎」，媒體評委票選的「最佳舞台魅力獎」由方永華獲得。決賽曲目《潯陽月夜》與《尋．耶婆瑟雞》最佳詮釋獎，分別是台灣組許妙伊與王楷涵獲得，大陸及海外組皆為吳曜蕾獲得。

特別的是，近兩年受疫情影響，海外選手難以入境參賽，在遵守各項防疫規定前提下，北市國將賽事分為「台灣組」與「大陸及海外組」，台灣組參賽者在複、決賽以現場演奏的方式進行，大陸及海外組則以視聽影片與網路連線演奏的形式辦理評審，整個賽程兼顧防疫安全及比賽品質。

評審團的成員包括來自美國的琵琶名家楊惟、新加坡華樂團的琵琶首席俞嘉，都依據入境管制措施在防疫旅館完成10＋7的檢疫隔離，主辦單位以最高規格的防疫措施因應疫情、確保賽程圓滿順利。

擔任本屆賽事複、決賽評審長的琵琶名家王琇媜表示，決賽的兩首指定曲目為《潯陽月夜》與《尋．耶婆瑟雞》。《潯陽月夜》是著名的傳統琵琶大套文曲，為明、清時期流行於江南一帶的曲目，旋律雅緻優美，考驗參賽者變奏與擬聲技法。《尋．耶婆瑟雞》曲風剛柔並濟，音樂盡顯西域風情和敘事性特點，考驗著參賽者的音樂處理、慢板長輪音的層次以及快板所需的耐力與張力。

北市國陳鄭港團長表示，本屆賽事迎來多達72位全球頂尖的琵琶青年好手參賽，當中除了有音樂科系的傑出新秀，也有研究所畢業的青年音樂教師、正在圈內活躍的職業演奏家，進入複賽與決賽的選手如同經歷千錘百鍊的過程，能從眾多佼佼者中脫穎而出實屬不易，透過這些參賽者的精彩表現，我們可以樂觀期待「琵琶新星」已經為自己描摹的寬廣舞台，國樂新世代也正以穩健的步伐前進。