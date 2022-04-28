姊姊竟然雙腳壓制弟弟雙臂餵他吃麵。（截自臉書社團《●【爆廢公社】●》）

相當有趣的是，家庭中小孩如果是兄妹，家長通常都會說哥哥要愛護妹妹；如果是姊弟的話，通常都會說姊姊要管好弟弟。一名父親表示小兒子很皮，吃飯總是到處亂跑，結果等自己回頭，竟然看到姊姊用一個大絕招餵弟弟吃東西，讓這名父親驚呼：「事實證明全天下的姐姐都很可怕的」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社】●》貼出照片並發文：「弟弟皮到極點吃東西老是亂跑～～事實證明全天下的姐姐都很可怕的～～兒子的遭遇跟我小時候一樣…加油爸爸救不了你」。照片中只見小男生被姊姊用雙腳踩住雙臂，壓制在床邊，動彈不得乖乖張嘴吃姊姊餵的麵。

照片讓眾多網友笑開懷，紛紛回應：「好強的姐姐」、「姐姐真的都好好用」、「一物剋一物」、「真的 我家弟弟也是怕姐姐生氣時......，不知道為什麼」、「好好笑，我好像看到我兒子以後的下場」、「我姐一個眼神我就害怕狂抖了」、「姐姐好可愛又霸氣」、「傳說中的血脈壓制」、「我們家老大是姐姐，也完全是管家婆，管兩個弟弟」。