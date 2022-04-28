皮諾丘電影團隊張耿銘（左起）、葉直育、李嘉元堪稱鬼片製造機。（皮諾丘電影提供）

近日網路媒體「DailyView 網路溫度計」透過數據調查盤點網友熱議的十大驚悚恐怖鬼片，其中名列第5名的《頭七》現正熱映中，而同樣在名單中的《女鬼橋》正好也是同個主創團隊葉直育、李嘉元、張耿銘的作品，《頭七》監製葉直育特地受訪，談團隊對拍攝恐怖鬼片的堅持與用心，也探討這2部作品的差異，被問如何尋找跨越國界、引人入勝的鬼片題材，「恐懼是人類共同的一種情緒，是最能被視覺觸動的，無論任何國籍的人內心都藏著某種對於未知的恐懼！」

從製作《女鬼橋》的天馬傳播，一直到《頭七》的皮諾丘電影，努力挖掘以台灣本地文化作為基礎的恐怖故事，「先找出台灣人的恐懼，進而追求更多地方的共鳴」，《女鬼橋》改編自知名校園恐怖傳說，《頭七》則以台灣傳統喪葬習俗為賣點，從片名到故事線都能輕易引起大眾共鳴。而恐怖鬼片的女主角向來是電影最大看點，被問如何選擇演員，監製葉直育先笑言，「真的很憑緣分！」《女鬼橋》是因看重孟耿如和主角形象相符，但他意外透露邀請Selina主演《頭七》的主因，「本來是在討論主題曲，突然想到Selina來擔任女主角的可能性，沒想到竟然最後達成願望。」

細談2部片的差異性，監製葉直育表示《女鬼橋》著重在校園傳說和視覺風格，《頭七》則著重親情的家庭氛圍，「各有各的製作拍攝的難題需要解決。比方說女鬼橋的主場景那條橋，本來已經想要搭景重建原本傳說中的地點，但就正好碰到適合的地點。頭七的情況則是演員選擇的難度。時隔兩年，挑戰了兩個不同製作上的難度。」不過拍攝製作恐怖鬼片過程不易，除了必須讓演員安心演出，後製特效更是勞心費力，另外是場地租借困難，監製葉直育說：「畢竟是鬼片，有些忌諱，喜歡的點通常不太願意租借，通常要靠製片組、場景組軟磨硬泡，跟屋主培養感情。」

皮諾丘電影今年還參與《民雄鬼屋》製作，台灣恐怖片的蓬勃也讓媒體封2022年為「台灣電影恐怖元年」，監製葉直育信心喊話：「希望台灣鬼片能帶動台灣電影的商業化，讓觀眾看娛樂電影的時候不會只想到好萊塢，鬼片只是信任台灣電影的試金石，漸漸開展出更多觀眾接受的各類型台灣電影。」