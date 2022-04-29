第二期望高寮工程也已完工，增加夜間照明設備。(劉秀芬攝)

北頭洋夜祭28日晚間11點正式展開，今年民眾還願獻祭的豬有9頭。(劉秀芬攝)

位於台南佳里區的北頭洋飛番文化園區，第三期景觀步道工程已峻工，28日晚間結合北頭洋夜祭，於晚上10時20分啟用，台南市長黃偉哲到場巡禮剪彩，希望園區落成後，可以讓更多的好朋友從壁畫或耆老解說中，更了解夜祭與西拉雅文化。

黃偉哲表示，西拉雅族為南市市定原住民族，北頭洋聚落是西拉雅族四大社之蕭壠社發源地，聚落內仍處處可見歷史傳說。南市府為保存佳里蕭壠社北頭洋聚落傳統文化，建置北頭洋飛番文化園區，自2018年起分年編列經費，委由南市佳里區公所辦理環境步道等景觀工程，分3 期施作。

第一期環境步道景觀於2019年1月28日啟用，第二期望高寮工程，及第三期「廟前廣場鋪面」、「活動中心屋頂及牆面整修」、「園區導覽指標」、「入口意象建置」等工程，亦分別於2021年12月完工。

為保存北頭洋聚落西拉雅族傳統文化，促進整體發展，南市府亦積極再向中央爭取經費設置「北頭洋聚落綜合服務中心」，獲得中央原民會同意補助設計規畫經費250萬元，未來服務中心將整合長者照顧、學童課後照顧、幼兒族語托育及數位運用機會等多元服務，營造原住民族文化、教育、培力之場域。

黃偉哲於夜祭前先參觀景觀工程，由社區導覽員解說飛番的傳說、牛車路環境藝術裝置、傳統的茅草屋，立委郭國文、市議員蔡秋蘭、方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金及穎艾達利Ingay Tali、佳里區長朱雅宏也出席共襄盛舉；黃偉哲也於夜祭前先行離開，並未如往年參與請壺儀式。