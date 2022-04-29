顛覆宇宙觀的《媽的多重宇宙》上映後引發熱議，本週一（25日）起連霸3天全台票房冠軍，片中最令人捧腹大笑的就是致敬《2001：太空漫遊》的「熱狗手手」宇宙，打敗人類祖先的「熱狗手猿人」竟然是導演丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）親自扮演，而且因為猿人套裝只有2件，他幾乎一人分飾多「猿」在山脊跑了一整天，站在不同位置和角度用熱狗手擺出勝利手勢，再透過後製技術呈現一群熱狗手猿人慶祝征服宇宙；丹尼爾舒奈特甚至還在電影裡跟楊紫瓊大玩SM被打屁屁。

外媒對於「肛塞」橋段也非常好奇，導演解釋人們總認為眼睛是通往靈魂的大門，但其實屁股更貼切，因為這個部位很脆弱，而且腸道細菌對人的情緒跟智力是有很大的影響，更發豪語表示下部作品，「屁屁」將不會再是配角而已；而眾多被剪掉的宇宙中，最讓導演捨不得的就是「義大利麵」宇宙，他們設計了一鍋會說話的義大利麵，楊紫瓊飾演義大利麵媽媽，史蒂芬妮許則是唯一一個有洞的通心粉，兩人在這個宇宙依然在探討如何放下成見懂得包容跟愛對方，並進行破冰儀式。

歷經許多很鬧的場景後突然安靜地來到楊紫瓊跟女兒的「石頭宇宙」，也讓觀眾不禁噗哧一笑，楊紫瓊說「我當時跟導演說不要讓我們為石頭配音，它必須沉默，因為當她們母女兩人有對白的時候，風會颯颯作響」，這巧妙的安排呼應著千禧世代的人們都習慣訊息超載的網路世界，就像一直不斷切換各種宇宙般，突然跳來石頭世界，一切的安靜讓我們可以一起呼吸；導演丹尼爾關（Dan Kwan）覺得這就像亞裔美國家庭一樣：「我們不想說出內心真正想說的話，就像石頭那樣默默做，保持沉默」、「電影裡的家庭成員們，早在進入多重宇宙之前，就已經在不同的世界了。」