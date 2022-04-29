台北市議員選戰年底登場，民進黨第一選區士林、北投區初選電話民調結果，「焦糖哥哥」陳嘉行雖有新人加權，仍然以倒數第二未通過初選；焦糖哥哥表示，「我不只空戰強、陸戰也很強，民調數字很漂亮，也接近領先的人」，並表示年底大選絕對不會缺席，會幫民進黨台北市長助選。資深媒體人黃揚明表示，他列舉4個選項，讓大家選擇焦糖哥哥初選落敗告訴大家的事。

黃揚明28日在臉書貼文表示，焦糖哥哥初選落敗的故事告訴大家：

1. 不知道市長官邸是什麼的很難選議員

2. 網路聲量不等於民意

3. 民眾不需要不分區議員

4. 他獲得的支持度比民眾黨低

台北市議員鍾沛君留言表示「5. 搞笑藝人在隔壁棚喔」。網友紛紛表示，「他的碩士論文說不定可寫『民進黨黨內初選落選實務—以北投士林區網路知名人士為例』」、「好好回去唸書啊，一個碩士是要念幾年啊？」、「四項都同意，因為老百姓是需要會做事、接地氣的民意代表，而不是靠聲量譁眾取寵」。