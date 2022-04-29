為了鼓勵扶持科技創新，中國人民銀行28日宣布，設立科技創新再貸款，引導金融機構加大對科技創新的支持力度，撬動社會資金促進科技創新。科技創新再貸款額度為人民幣2千億元，利率1.75％，期限1年，可展期兩次。

香港信報報導，人行發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等共21家金融機構，按照金融機構發放符合要求的科技企業貸款本金60％提供資金支持。

人行表示，透過科技創新再貸款向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向科技企業發放貸款，撬動社會資金促進科技創新。

報導稱，科技創新再貸款支持範圍包括高新技術企業、專精特新中小企業、國家技術創新示範企業、製造業單項冠軍企業等科技企業，優先支持參與國家科技計劃項目企業、國家製造業創新中心、國家級專精特新「小巨人」企業、國家關鍵產業鏈龍頭骨幹企業及上下游關鍵配套企業、參與組建創新基地平台企業以及國家級科技園區內企業。