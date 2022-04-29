兩年多以來，台灣休閒產業面對疫情所造成的經營困境，如何提升人們心理的免疫力及產業生存契機，實為疫常時代的首要課題。國立臺灣工藝研究發展中心日前邀請七大公協會一平台跨業跨域結盟，開創台灣旅遊的新境界，要讓旅遊不再是景點間的串接，而是賦予旅程更深度的探究或新元素及觸動身心靈，吸引遊客聚焦駐足。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，結盟簽約是孵化育成啟動，規劃100條工藝行旅路徑透過跨域聯盟合作，將產出更多綠工藝旅遊結合工藝文化、景點、美食、旅宿、溫泉、遊樂區等，有在地有體驗有新奇，讓國內外度假享受體驗慢活、悠閒深度遊程，並提供消費者即時於平台上選擇旅遊路線，讓旅遊者走訪工藝行旅，深入藏在各社區在地特色被看見，帶動休閒產業並促進地方創生發展。

中華民國旅行商業同業工會全國聯合會理事長蕭博仁表示，旅遊是食宿遊購行的結合，這次能跨域結合，相信對台灣國內的旅遊層次會更加提昇，當我們加強在讓世界看見台灣時，相信未來這些工藝文化的價值，將是吸引國內外旅客的最大要素之一。 中華民國旅館公會全國聯合會理事長洪崇元期許，這次與文化部國立工藝研究發展中心所邀請跨業跨域聯盟合作，讓旅宿業找到另一新契機，也讓來華的國際旅客及國內旅遊，體驗台灣在地特色手工藝，同時透過台灣工藝研究發展中心嚴選認證工藝家及其所設計商品，結合飯店做為實體通路，一來可以推廣展售全台工藝家創作品、並型塑飯店工藝文化內涵，不僅是消費者觀光的景點，期望開啟台灣工藝與旅館通路結合的發展平台後，能激發文化創意產業之蓬勃發展。

最後以「工藝輕旅行」遊程安排，讓遊客能參訪體驗每位工藝家的工坊，不但能欣賞令人驚豔的作品外，更能與國家級工藝師面對近距離接觸，聽創作心路歷程，領略獨特工藝生活美學。

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，疫情改變日常生活方式，也改變傳統旅遊型態，山不轉路轉，觀光業者必須做出轉型，才得以生存。「跨域聯盟」是未來旅遊趨勢，以綠工藝為核心，將帶動整體觀光發展效益，為旅客創造全新有別於以往的旅遊體驗。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，觀光產業受創至深，這次的跨業聯盟，結合旅行、旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂等產業，以工藝體驗為出發點，上中下整合所有觀光休閒產業，這也是國際主流趨勢，台灣也逐漸朝此方向匯流。

臺灣工藝聯盟總會總會長陳啟村表示，跨領域的合作關係聯盟，讓國內外人士能更容易接觸台灣工藝文化，並能直接參與手作，讓旅遊多了一個五感體驗機會，可以讓身心靈沉靜下來。

靈知科技董事長林吉財期盼建立跨界、跨域平台，創生、共享、分潤，並期許綠工藝發展無論是工藝家或文史工作、旅行社、旅宿業、商圈、小農、休閒園區、溫泉、渡假、遊樂區，都是發展台灣新旅遊的戰鬥軍，來一趟不一樣旅行「自然、平衡、生命力、綠工藝」，由文化部指導、國立臺灣工藝研究發展中心主辦，靈知科技、知達開發、金龍永盛旅行社、一點通旅行社及各大旅行社協辦，攜手齊心迎接疫後國內外旅客的來臨！