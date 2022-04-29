NBA黑哨裁判唐納基（Tim Donaghy）的故事要被拍成紀錄片了，今年55歲的唐納基在1994年至2007年擔任NBA裁判，因為涉賭遭到FBI調查（美國聯邦調查局），最後在聯邦監獄吃了15個月的牢飯，於2009年出獄。他的刑期上看3年，但是他提供很多NBA處理不當的重要資訊，最後認罪獲得輕判。

唐納基生涯執法過772場例行賽、20場季後賽，他曾經激怒犯規大王瑞許德華勒斯（Rasheed Wallace），賽後遭到華勒斯的威脅，導致華勒斯被禁賽7場，創下暴力與藥品案件以外的最長禁賽紀錄。唐納基是賭博成癮者，他在自己執法的例行賽投注數萬美元，並成功影響結果。

根據美媒《Bleacher Report》當年的報導，唐納基在2006-07球季的開季執法15場比賽，連續15場都有下重注的玩家贏錢。唐納基沒有改變球賽勝負，但他藉由哨音就可影響比分差。他原先是比較少吹犯規的裁判，在2005-06球季（他開始下注之後）吹哨次數明顯增加到聯盟平均以上。

根據ESPN挖掘出的內幕，唐納基與他的老友合作投注，如果唐納基「搞定」了比賽就可分得2000美元，如果沒過盤就由他的老友吸收虧損，結果唐納基的勝率十分驚人。唐納基被捕之後宣稱他不是唯一吹黑哨的裁判，雖然他無法提出證據，當時的聯盟總裁大衛史騰（David Stern）承認這是一個不容忽視的警訊。唐納基的紀錄片將由他親自參與，透過影音串流平台Netflix製作上架。