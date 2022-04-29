歐美多國近來陸續出現百餘起兒童不明原因急性嚴重肝炎，日本也出現疑似病例；高達10%病童需要肝臟移植、1人逝世。當感染源不明，疾病怎麼預防？嬰幼兒不善表達，如何留意疑似症狀、何時須盡快就醫？

今年4月初，英國首先報告境內出現兒童不明原因的急性嚴重肝炎，後續世界多國也相繼報告病例。根據世界衛生組織（WHO）統計，截至21日，至少有12國總計169例病例，其中以英國114例為大宗，其他國家包括西班牙、以色列、美國、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、義大利、挪威、法國、羅馬尼亞及比利時等。25日，日本厚生勞動省亦報告境內出現首例疑似病例。

上述已知的169名病例，其年齡介於1個月到16歲之間，多小於10歲；許多個案出現腹痛、腹瀉、嘔吐等腸胃道症狀，且肝功能指數升高至500單位（IU/L）以上以及黃疸症狀。其中17名病童（10%）需要進行肝臟移植，至少1人病逝。

棘手的是，致病原因至今不明。目前的實驗室檢驗結果顯示，這個疾病並非A、B、C、D、E型肝炎中的任何一種，也尚未發現國際旅遊與疾病感染有關。

26日，我國衛福部疾管署亦發布致醫界通函第476號，籲請醫師提高警覺，如果發現兒童出現急性肝炎症狀且檢驗排除可能病因，須盡速向上通報為「急性病毒性肝炎未定型」。

●英國將矛頭指向腺病毒 世衛強調還須調查

病原究竟為何？世界衛生組織目前掌握，至少74名個案感染了腺病毒，在有分子檢測的個案裡有18人檢出腺病毒F群41型；有20人檢出感染新冠病毒，19人同時感染新冠病毒及腺病毒。英國政府則在53人的檢體檢測中發現40人感染腺病毒、佔率高達75%，接續是新冠病毒佔率16%。

英國衛生安全局（UKHSA）昨日發布一份初步的調查報告，調查結果將矛頭指向腺病毒，但也未排除其他可能。

這份報告除了提及上述針對病童的檢驗資料，也對照英國近年疾病監測數據，結果發現：自2021年底以來，10歲以下幼童感染腺病毒、腸道病毒、人類間質肺炎病毒、鼻病毒及諾羅病毒均高於以往，尤以腺病毒對於1~4歲幼童的侵襲最為明顯—自去年11月到今年3月，平均每週均檢出200~300個病例，比疫情前每週檢出50例左右的數據高出許多。

●防疫過後 兒童對病原的易感性可能反倒增加

這份報告並指出，除了腺病毒，兒童在過去這段時間感染其他呼吸道或非呼吸道病毒的情形也有增加，這可能源於疫情期間防疫較充分、暴露病原的機會較少，使得兒童對於病原的易感性增加，加上近期可能因著社交限制鬆綁、防疫行為改變等，才導致病例數攀升。

「我這兩天在急診上班，民眾就診情形只有慘烈二字可以形容—新冠病毒、諾羅病毒、腺病毒、感冒發燒的病人都有，」林口長庚醫院兒童一般醫學科／兒科急診主治醫師吳昌騰說。他表示，的確，過去兩年來全民防疫戴口罩，部分幼童鮮少受到病原免疫刺激，可能使感染病原的風險增加，臨床表現也可能出現變化。

不過，世界衛生組織對於腺病毒感染的假說較為保守。該機構上週六發布新聞稿提及，過去人們感染腺病毒41型並沒有如此嚴重的臨床表現，典型症狀主要是呼吸道症狀，以及腹瀉、嘔吐、發燒等腸胃道症狀；人體感染往往能自行調節、慢慢痊癒；雖然曾經有免疫力低下兒童感染後併發肝炎的報告，但腺病毒41型仍不是已知會引起健康兒童肝炎的原因。

然而對此，台大兒童醫院院長黃立民認為，雖然與過去感染者的典型症狀不同，但仍不能排除腺病毒感染；有可能是腺病毒發生突變，導致感染者更易出現急性肝炎。上述英國調查報告同樣考慮到這個假設，尚待實證。

●經常先出現腸胃炎 醫師提醒10大症狀須警覺

這起不明肝炎疫情究竟對哪些族群影響最大？最常見的症狀有哪些？以目前感染人數最多的英國為例，官方調查顯示，病童年齡多在5歲以下，經常先出現腸胃炎症狀，接著是黃疸（眼白或皮膚變黃、尿液顏色呈茶色等）。

病情輕微時可以在家休養，不過一旦有肝炎疑似症狀，就要立刻就醫。高雄醫學大學附設中和紀念醫院感染內科主任陳彥旭提醒，幼兒可能不善表達，家長可觀察孩子的精神狀態是否變差、活動力降低、食慾不振，若出現發燒、黃疸症狀、或肝炎帶來的肝臟腫大及腹痛，務必要立刻求醫。

英國衛生安全局臨床與新興感染主任米拉·錢德在官方新聞稿列舉的10大肝炎症狀，包括：

1.黃疸（眼白或皮膚變黃）；

2.尿液顏色變深；

3.糞便顏色呈蒼白、灰色；

4.皮膚發癢；

5.肌肉關節疼痛；

6.體溫升高；

7.感覺不舒服、生病了；

8.一直感到異常疲憊；

9.食慾降低；

10.腹痛。

●留心飲食衛生 可與醫師討論是否需打新冠疫苗

近來國內新冠疫情快速升溫，吳昌騰注意到臨床上的兒童病例逐漸增加，但是否同時感染腺病毒還須再觀察。

「要做最壞的打算，同時做最好的準備，」吳昌騰說，有的不明肝炎病童感染新冠病毒、有的同時感染新冠病毒及腺病毒，目前還無法完全排除不明肝炎與新冠病毒的關係，因此符合年齡資格的孩童的家長，可考慮是否讓孩子接種新冠疫苗。

陳彥旭表示，文獻顯示幼兒打疫苗利大於弊，不過民眾仍會擔憂，畢竟不良反應機率再小、碰上了就是100%。如有疑慮，可與兒科醫師或家庭醫師討論。

美國疾病管制與預防中心（CDC）也建議，照顧者宜讓孩子及時接種各項疫苗，並且勤洗手、避免與生病者接觸、咳嗽打噴嚏時記得遮住口鼻、以及避免經常摸眼睛、鼻子或嘴巴。

「如果禍首真的是這隻腺病毒，那兒童很有可能是吃進去的，糞口傳染的可能性很大。因此家長要注意小朋友的飲食，確定食物的安全衛生，手也要多洗，」黃立民提醒。