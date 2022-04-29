前一陣子，臺灣藝人劉畊宏舉家前往上海定居，不久之後便遇上封城，身為健身教練的他，在影音平台直播自創的健身操----「毽子操」爆紅，在短時間內就有上千萬的粉絲跟隨；跟著做操的粉絲不少，根據媒體報導，有人練毽子操練到受傷，導致包括扭傷腳、瘀青…...，甚至有女紛絲練到黃體破裂。

●什麼是黃體？為什麼會破掉呢？

「到底什麼是卵巢黃體？又為什麼會破掉出血呢？」國泰綜合醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫表示，正值生育年齡的女性，每個月卵巢都會排卵一次，排卵後，濾泡會形成黃體，用來支持子宮內膜的成長，以利胚胎的著床，如果沒有懷孕，黃體則會約維持10～14天，最後，隨著月經週期而逐漸消失。

正常成熟的黃體直徑約為2～3公分，但某些女性容易因為體質問題，或是荷爾蒙不平衡的情況下，黃體受到刺激或出血，導致黃體持續增大，形成內部出血的黃體血腫，當血液完全吸收後，就轉變為直徑超過3公分以上的黃體囊腫。

●黃體出血量大時，必須開刀止血

黃體囊腫破裂原因，多半與過度運動與外力碰撞有關，一旦黃體囊腫破裂，如果只是輕微的出血，女性可能會突然間的下腹部悶痛，甚至沒有不適感，但過一段時間後，等待出血被人體吸收（約1～3個月），腹部悶痛感則會慢慢消失。一般治療措施是要求病患臥床多休息，輔以止痛消炎藥物為主，避免傷口再次破裂出血，所以，醫師都會叮嚀病人，一定要乖乖臥床休息，靜待腹腔自行吸收少量的內出血。

若出血量大於250c.c.，尤其血液堆積在腹膜或骨盆腔量大時，腹部會突然間劇烈疼痛，若沒有緊急處理，可能會出現持續性內出血、甚至有休克的生命危險，這時需要緊急開刀，將正在出血的黃體囊腫燒灼止血並切除。

值得注意的是，雖然黃體囊腫破裂不一定非得開刀治療，症狀輕微時只需藥物治療就會有成效，但若是在藥物治療後，下腹部疼痛症狀一直沒有消失，就要懷疑是其他疾病所引起，例如卵巢長腫瘤的可能性，建議進一步接受檢查。

●女性處生育年齡，就可能發生

只要女性處於生育年齡，就有可能出現黃體囊腫破裂的問題，其中，又以正值20～30歲的女性最為常見，因為這個年齡層的女性活動量比較大，導致黃體囊腫破裂的可能性較高。以下是黃體囊腫破裂的高危險群：

1.性活動頻繁：性活動頻繁的女性，很容易因為過度的陰道撞擊，導致黃體囊腫破裂，是臨床上發現黃體囊腫破裂案例最常見的原因之一。

2.常搬重物：因為搬重物會讓腹部用力，當腹部壓力變大，很容易引起囊腫破裂。

3.喜愛激烈運動：例如跑步、跳舞、體操等運動，過於激烈動作容易引起囊腫破裂。

3.愛吃補品：進補過度時，卵巢受到的刺激較大，濾泡也會較多，黃體囊腫形成機率也較大。因此，有黃體囊腫的女性，飲食應保持清淡，過於溫補的食物則要小心攝取，像是薑母鴨、麻油雞、當歸鴨，或者加酒的料理，應適量攝取。

4.吃排卵藥物：因卵巢在排卵後才會形成黃體，因此，有固定使用排卵藥物的婦女需注意。

5.吃抗凝血藥物患者：比如心臟有問題的患者，必須吃阿斯匹靈等抗凝血藥物，一旦發生黃體囊腫破裂，恐會有血流不止的狀況，使用前應與醫師充分溝通。

●黃體囊腫破裂常見症狀

若在進行劇烈運動時，出現以下症狀，建議應及早就醫：

˙下腹部疼痛、悶脹；

˙噁心、想吐；

˙頭暈、眼花；

˙血壓下降；

˙昏厥，甚至休克。