美國德州農工大學（Texas A&M University, TAMU）工程學院的研究團隊近期成功開發出可植入體內的小型無線裝置，助醫師在手術切除腫瘤的過程後，消除殘留於體內的癌細胞，進而減少術後化療或放療等額外療法的需求。

●小型植入型無線裝置，精準殺死殘留癌細胞

根據美國癌症研究組織（American Insititue for Cancer Research）統計指出，結腸直腸癌（colorectal cancer）為全球第三常見的癌症，而儘管目前癌症化放療的選擇眾多，但手術切除腫瘤一直是根除癌症唯一之道。不過手術後難免還會有殘留的癌細胞於體內，導致患者往後仍有癌症復發的可能，因此手術搭配後續化放療一直是常見的治療策略。

有鑑於此，德州農工大學的遠端醫療技術與系統（Remote Health Technologies and Systems）中心的 Sung II Park 教授帶領旗下研究團隊著手開發了一款低成本的微創、植入型無線裝置，可精準調控光化學動力療法的光照量，並根據個體腫瘤反應來調整療法的進程，提供結腸直腸癌癌症患者更精準且安全的療法新選擇。

●助突破光化學動力療法限制，成為癌症療法搭配新選擇

光化學動力療法（Photogynamic Therapy, PDT）的原理為利用一類受光活化的藥物－光敏劑（photosensitizer）來治療實體腫瘤，為一種已被臨床證實安全、有效又無潛在毒性副作用的療法。然而由於其療效高度依賴光的傳遞來激活癌症藥物，導致其在臨床應用上受到限制。

為突破此障礙，Park 教授與其團隊提出了兩步驟的療法，首先先給予腫瘤光敏劑藥物，待藥物被癌細胞吸收後，再利用植入性無線裝置發射特定波長的光波照射腫瘤。如此一來，藥物可受光波激活，進而誘導腫瘤細胞內的光化學反應，使其凋亡。

在見證到此療法的療效後，研究團隊認為其還可應用於乳腺癌、腎癌、肺癌等其他腫瘤疾病，提供癌症治療創新選擇，幫助提升癌症患者在術後的生活品質。