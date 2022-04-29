天氣回暖，氣溫讓人心情變好，卻也讓許多父母開始煩惱了！溫度轉變的時間，也是許多小朋友特別會過敏的時刻，根據統計，台灣約有高達20％人有蕁麻疹困擾，兒童異位性皮膚炎盛行率則是10%，在這時間飽受皮膚紅腫、搔癢問題的小朋友不在少數。

空氣濕潤、溫度增加都會讓塵蟎更容易滋生，而除了塵蟎之外，春天也是許多植物開花的季節，花粉也是造成常見過敏的原因之一。想要減少這些困擾可以怎麼做呢？今天營養師就要來教大家如何內外兼顧，減少這些換季不適問題！

●四種營養素幫你抗氧化、抗發炎，減少過敏問題

首先從吃的方面來看，過敏症狀其實與發炎息息相關，在飲食上我們需要攝取適量的抗氧化營養素，就能減緩過敏與發炎的症狀。常見的維生素A、C、E以及⍵-3脂肪酸是最佳的抗氧化營養素，在飲食中應適時安排相關的食材。

●每餐1碗蔬菜，1拳頭水果，補足維生素A與Ｃ！

紅橘色的蔬果，像是紅蘿蔔、南瓜、牛番茄都含有較多的維生素Ａ，而維生素Ｃ可以從水果攝取，尤其是柑橘類與芭樂、奇異果含量特別高，只要維持每餐1碗蔬菜(記得也要有橘紅色蔬菜）、1拳頭大小的水果就能攝取到適量的維生素A跟C。

●一天一湯匙堅果補充維生素Ｅ

維生素E也是效果極佳的抗氧化營養素，可以促進免疫功能，提升抵抗力，一天當中只要攝取到1湯匙或者1拇指大小的堅果，就可以補充到維生素E囉！

●每週至少吃2-4次油脂豐富的魚類

想要攝取⍵-3脂肪酸，最常聽到的來源就是魚油！我們可以將秋刀魚、鮭魚、鯖魚等油脂豐富的魚類加入一週的菜單中，食用2-4次，就能從飲食中吃到⍵-3脂肪酸，幫助油脂平衡，減少發炎。

●不只是飲食，挑對衣物也能減少過敏與發炎不適！

除了補充營養素控制內在的發炎因子之外，外在的保護也能減少過敏、發炎！

皮膚科醫師指出，像衣服整天都會接觸肌膚，是我們的第二層保護層，若是選到穿著不夠細緻或不透氣的衣物，都會影響屏障功能以及表皮菌叢生態，導致皮膚搔癢、過敏發炎的狀況持續惡化。

●選用天然材質衣服減少摩擦與刺激

選購衣服時，應該避免尼龍、聚乙烯類、大管徑粗糙羊毛、毛料等衣物，這些衣料容易摩擦和刺激皮膚，皮膚易過敏或有異位性皮膚炎困擾的人建議穿天然材質或氧化鋅機能布料的衣服。

簡單來說，如果家中有小朋友皮膚特別容易過敏、搔癢，爸媽可以從每天的飲食上進行調整，讓橘紅色的蔬菜出現在餐桌上，讓飲食看起來更漂亮、美味也更加健康。

衣料則從選用氧化鋅機能布料，或棉質、絲質的衣物開始，減少摩擦，增加抗菌效果，就能讓小朋友減少皮膚過敏、發炎的困擾囉！