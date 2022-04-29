星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、金牛座、水瓶座、射手座最沒良心，尤其是第一名的射手座，常常會傷害到真心愛他們的人。

▍第四名：摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，他們想法比較現實，又害怕吃虧、受傷，只要付出就希望獲得相應的回報，很重視自己的感覺，卻很少關心身邊人的感受，就算對他們付出再多，甚至犧牲重要的東西，他們依然難以被感動，因為這樣的鐵石心腸，常常讓人感覺很沒良心。

▍第三名：金牛座

金牛座個性固執，只要認定一件事，任誰都無法改變他的想法，他們眼裡只有賺錢，有時甚至會為了利益而背棄友誼，他們面對事情非常理性，有時會讓人感到太過冰冷，毫無人情味。如果對金牛座好，久而久之他們會覺得一切都是理所當然，而不會有感謝之情。

▍第二名：水瓶座

水瓶座常常活在自己的世界裡，認為沒有什麼人能真正了解自己的感受，想法比較自我中心，他們做任何事都跟著感覺走，不太在乎其他人的看法和評價，有些人以為只要努力付出就能走入他們的世界，其實面對主動示好的人，他們反而會不知珍惜而忽視對方，在許多人眼裡顯得很沒良心。有求於人的時候，水瓶座會用責任和義務來說服對方，等到對方有求於自己，他們只會擺出無所謂的樣子，讓人心寒。

▍第一名：射手座

射手座追求自由自在的生活，討厭被束縛和規範，他們努力追求快樂，一切以自己開心為前提，完全不在乎旁人的感受，就算踏入愛情中，他們依然故我，希望能擁有許多個人的時間和空間，讓人覺得交往後和單身時根本沒有區別，如果想要和他們溝通，希望改變相處模式，只會讓射手座因為壓力而想要逃離，常常因此傷害到真心愛他們的人。