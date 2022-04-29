護國神山台積電是不少人嚮往的工作之一，然即便有著可觀的分紅獎金，仍有人耐不住操勞而離職，針對公司內的工作心得亦是層出不窮，其中尤以系統設備老舊多次被提及。日前一名離開台積電的網友就提到系統常常出錯和當機，而去年7月一名來台受訓的美國工程師也提到，台積電用的軟體實在太老舊了。

一名網友24日分享自己在台積電任職1年的心得，其中他提及「效率」方面，台積電系統老舊，各式各樣的系統很多都是以前建的，介面非常復古，不僅各種高對比配色傷眼睛，還不時出現BUG和當機，「永遠可以（出現）其他新的error讓人慢慢找原因」。

事實上，去年7月也有一名來台受訓的美國工程師提到，台積電用的軟體太過老舊，很多軟體都是不必要的，一堆功能都相互重疊，建議台積電可以整合成一個簡單、大家都能使用的單一軟體。

這名美籍工程師也強調，台積電的確不像軟體業有強烈的動機改善軟體，但至少可以做個有基本功能和帶點美感的介面，以節省上班時間、提升工作效率，甚至是省下加班費。

EETimes報導指出，一名要求匿名的台積電技術總監也同意這名美籍工程師的意見，一些軟體確實需要修改，使其更適合美國人使用，因為實在太老舊了，公司分析軟體自成立以來就一直沿用至今，軟體可能在這期間有細微的修改，但介面幾乎維持原樣。

但他補充，「大家都對它很滿意，因為它很好用，你能獲得你想要的資訊，可能還有其他軟體，但得到的結果是一樣的，或者說幾乎一樣，若你讓每個人去使用新的軟體，或一個截然不同的介面，可能就會有點困難。」