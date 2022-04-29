資源回收已是台灣人根深蒂固的觀念，不過一名女網友因不知雨傘該丟垃圾車還是回收車而苦惱，意外引起討論，有網友解答，「雨傘拆解後防水布丟垃圾車，鐵製傘架塑膠手把丟回收車」，不過並非每個縣市都是按此標準，如台北市政府環境保護局就有規定，雨傘可以直接交給清潔隊處理。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，前幾天倒垃圾時順便丟雨傘，但問了左鄰右舍卻沒人知道雨傘應該丟哪一車，讓她相當緊張，最後詢問隨車人員確定可以丟垃圾車，才讓她鬆了一口氣，也好奇雨傘的正確丟法是什麼。

貼文一出，有網友立刻解答，「雨傘拆解後防水布丟垃圾車，鐵製骨架塑膠手把丟回收車」、「雨傘防水布是垃圾，骨架看材質，鐵可以回收」。不過也有人表示，「每個縣市的回收標準真的不一樣，我也曾經被拒收過」、「要看地區，有些回收實際沒做這麼確實，像我們這裡就會直接丟垃圾不回收」。

根據行政院環保署公告應回收項目，雨傘骨架屬於鐵製用品類，傘布則不可回收，可自行先分類或交給清潔隊處理，此外，部分縣市例如北市環保局有規定，雨傘可不用丟專用垃圾袋，直接交給清潔隊即可。