台灣"長新冠"首例! 婦染疫康復 痛到下不了床

Omicron在台灣正進入快速擴散期，感染的人數愈來愈多，雖然此型毒株重症與死亡比例很低，絕大多數感染者都會康復，但是世界衛生組織與醫學研究報告顯示，有相當多感染新冠病毒後康復者都面臨12周或是數個月的持續症狀」，或稱「長期新冠症狀」。目前該症狀種類高達200多種，合併出現症狀會多達10多種。最常見的包括疲勞、注意力不集中與多部位疼痛。出現這種長期新冠症狀女性患者較男性多約1/3，接種2劑疫苗者罹患率會降低50%。

知名醫學期刊《刺胳針》最近發表一項在英國進行的有關新冠病毒患者痊癒後持續受各種症狀困擾的研究，這種被稱為「後新冠病毒綜合症」（Post-COVID Conditions）或「長新冠」（Long COVID Conditions）的研究指出，大多數人在感染新冠病毒後2到3周內康復，有些人痊癒的時間更長到12周以上，部份人會因而死亡。不過，在最終痊癒者當中，會有不少人在數周到數月內出現新的症狀，或持續出現原有的症狀。。

在《刺胳針》發表的研究顯示，女性罹患「長新冠」的比例較男性高33%。不過，接種過2劑疫苗民眾，罹患「長新冠」的風險會下降50%。（圖／郭吉銓攝）

該研究在2020年3月至2021年4月期間進行，追蹤了從39家英國醫院出院的2320名新冠患者，只有26%的人在出院5個月後表示感覺完全康復，一年後此數字微升至28.9%。這些有「長新冠」症狀的人當中，老年人的比率較年輕人高，女性比率較男性高約1/3，在住院期間曾使用呼吸機以及肥胖人士出現「長新冠」症狀的風險會提高，接種2劑新冠疫苗則會讓長新冠的發病率降低約50%左右。

「長新冠」最常見的3種症狀是：疲乏、注意力不集中（俗稱「腦霧」）和肌肉疼痛。除此之外，醫療紀錄當中還有多達200多種的不同症狀，在同一人身上常有多種症狀同時出現，最多達10幾種。這些症狀包括：呼吸困難或氣喘，感覺虛弱或疲憊，輕微運動會症狀加重，還有則是心臟方面如心悸、胸悶、急性心肌梗塞，情緒上的有沮喪感、恐懼感，腦部相關的有記憶丟失、癲癇、頭痛，呼吸系統上則有持續咳嗽、喉嚨痛、胸痛，另外還有關節與肌肉痛、胃痛、腹瀉、失眠、發燒、噁心嘔吐、食欲不振、暈眩、皮疹、嗅覺或味覺喪失、月經週期改變、尿血、便血，下肢和眼睛周圍腫脹，以及不同程度的腎損傷。

這些有「長新冠」症狀的人當中，老年人的比率較年輕人高，在住院期間曾使用呼吸機以及肥胖人士，出現「長新冠」症狀的風險會提高。（圖／路透）

研究認為，造成「長新冠」症狀的原因可能是病毒或病毒的碎片還在組織內持續存在，或是病毒本身和免疫系統對身體造成損傷引發持續性的炎症和內分泌失調。如果是重症患者，可能造成更複雜且難以修復的器官損傷，即便是非重症患者，造成的身體組織破壞可能比目前所知的更多、更深遠，例如病毒可能會改變腸道微生物群的狀態等等。有些正在進行的研究則針對新冠病毒引起免疫性睾丸炎等自身免疫性疾病，以及中風等更嚴重的、足以影響終生的問題。

針對兒童感染新冠病毒後痊癒的問題也進行了研究，專家發現兒童的新冠病毒痊癒後會出現多系統炎症綜合症(MIS)。（圖／Shutterstock)

針對兒童感染新冠病毒後痊癒的問題也進行了研究，發現會出現多系統炎症綜合症(MIS)，美國疾控中心（CDC）認為感染新冠病毒也會導致加護病房綜合症（PICS），出現虛弱、思維和判斷能力下降，以及孤獨、憂鬱等心理創傷現象，其症狀可能會與身體症狀混為一談。

感染新冠病毒痊癒後很多人罹患「 長新冠 」後遺症，研究顯示女性比率較男性高33%。（圖／Shutterstock)

世界衛生組織（WHO）曾於2021年10月公佈「長新冠」臨床定義，指其在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋，其症狀持續數周、數月甚至長達1年。而由於病因不明確、情況複雜，目前沒有針對「長新冠」的針對性治療方法，只能就個別症狀進行治療，同時尋求精神醫學支持與補充營養等輔助措施。著名的研究型大學萊斯特大學教授布萊特林（Christopher Brightling）指出，「長新冠」患者群體快速增加，對於此一群體要有足夠的醫療保健服務，而未來醫學界如果沒有研究出有效的治療方法，「長新冠」有可能成為一種高度流行、新的長期疾病。

至於罹患「長新冠」要如何應對？有些人症狀相當嚴重，影響正常生活與工作，如果原就罹患其他基礎疾病，影響就更大。一位罹患「長新冠」的醫學院教授克萊麗莎．安田（Clarissa Yasuda）表示，她目前在做「長新冠」研究，她的認知功能障礙症狀持續了一年半以上還沒有完全恢復，注意力、靈活性只恢復30-40%，智商也下降了。她為此設法應對各種症狀造成的問題，例如容易疲勞，平常就多睡 1 - 1.5 個小時；覺得智力退步，在工作前先做好準備並保證精神充沛。此外，加強身體的鍛煉，還要持進行智力練習活動，同時要與醫生進行身體與心理狀況的持續性監控，以避免惡化。