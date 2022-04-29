台灣28日新增11353本土案例，打破歷來最高紀錄，指揮中心指揮官陳時中日前也坦言，這波疫情至少到五月底前都不會降溫。而曾在4月9日預言「17天後單日確診會破萬」的精神科醫師沈政男，晚間也在臉書PO文，經過計算後，疫情最高峰將是18天後的5月16日，屆時單日新增孔來到30萬。

沈政男表示，先前預估新增數，必須考量防疫手段、疫苗等變因，頗為複雜，但如今疫情全面擴散，到了四月上旬既已發展了一段曲線，Rt值(病例再生數)也相當穩定，因此變成單純的計算問題，接下來沒有重大意外，就會保持現況持續增長。

沈政男說，套入公式計算後，得出來的結果顯示，全台最高點將會出現在18天後，也就是5月16日，屆時每日新增將達到30萬人。他指出，以南韓與台灣人口比例換算，也得出類似數字，而南韓最高點則是單日60萬人確診。

沈政男也預估，5月16日達到高峰後，接下來會保持很長一段「高原期」，他指出，實際上並不會出現30萬的數字，因為台灣的檢測與通報量能無法達到此數字，屆時應該會出現萬至10萬的數字，直到實際確診數等於檢測與通報量能，曲線才會呈現下降趨勢。

沈政男提醒，中南部與雙北疫情有8到9天的落差，當雙北過了高峰期後，就會換中南部攀升，一降一升，也會造成高原形狀。