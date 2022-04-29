台灣本土疫情狂燒，病毒吹進校園，如今已有近萬名學生確診，1400所學校停課，指揮中心緊急拍板6到11歲孩童接種疫苗事宜，BNT也在28日傍晚成功簽約，預估5月中抵台，不少家長就擔憂，到底要給孩子打哪款疫苗，對此醫師潘建志回4字，讓家長秒懂。

雖然5月2日起，6到11歲孩童就能接種莫德納疫苗，但家長們都相當擔憂，認為這個年齡的孩子是否會無法承受莫德納帶來的副作用，北市衛生局調查也表示，有意願讓孩子施打莫德納的家長不到一半，《Yahoo Y民調》投票顯示，51%家長拒絕讓小孩接種莫德納。

有家長跟醫師潘建志求救，潘秒回「聽美帝的」，因為美國孩童都打BNT，不打自家生產的莫德納。(圖／潘建志臉書)

就有家長到醫師潘建志臉書求救，詢問「對於6到11歲小孩打疫苗，您的意見是？表示自己實在很燒腦」，潘建志秒回「聽美帝的」。潘解釋，美帝自己國家生產的莫德納不打自己的小孩，都打德國BNT，總痛拜登也是打四劑BNT。

28日傍晚，指揮中心指揮官陳時中證實，已正式與輝瑞完成簽約，包含220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，也同步也通過兒童施打BNT的緊急授權，預計5月中就會有第一批貨抵台。