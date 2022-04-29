不少人與朋友出遊都會拍下紀念照，當作未來回憶的題材，但卻有不少照片拍下科學所無法解釋的畫面，成為靈異照片。一名男網友就貼出10多年前與朋友的烤肉照片，提醒大家可以將照片調亮後再仔細看，不少網友照做後全都被右上角的畫面嚇到摔手機。

男網友在臉書社團《靈異公社》PO出照片，表示是自己高中時期，與朋友們在中秋節到野外烤肉放煙火的照片，當時是用Sony手機拍下來的，雖然有點模糊，卻是他本人「一輩子都忘不了」的照片。

網友將照片調亮後，赫然發現右上角出現一張恐怖男性的蒼白臉孔，正在怒視主角一群人。(圖／靈異公社)

原PO也提醒網友，若真的看不出來，可以把手機調亮或是用電腦放大一看，不少人照做後，發現照片右上角的黑暗畫面中，竟出現一張極為恐怖的鬼臉，模樣似乎正在怒視快樂烤肉的他們。

不少網友看到後全都嚇壞：「一調亮馬上嚇到」、「嚇到我把手機甩出去」、「X，有夠清楚的」、「是真正的靈異照片啊」、「殺的我措手不及」、「真的嚇壞，心臟跳了一下」、「馬上關掉照片，原本睡意都飛走了」、「感覺在瞪你們耶」、「這也太高清了，整個毛起來」。