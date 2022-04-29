【愛傳媒程富陽專欄】猶記得三月中旬，在狐群中已然是長老級的政校17期田延平學長，邀了堪稱中生代的政校22期王智榮學長，和我這個只能算是青年軍的政戰30期生，一起到桃園區南崁地段，領教一下他們當地建設的驕傲 — 「南崁溪公園」。

結果是不看不知道，看了嚇一跳，想不到一個20年前，還被桃園市及中壢市輕蔑其帶著濃厚鄉土氣的南崁地區，如今搖身一變，竟由慘白素顏的村姑瞬轉而為典雅清新的倩女。

而這般「虎踞龍蟠今勝昔，天翻地覆慨而慷。」的氣象，竟只是由一條串流龜山、桃園、蘆竹及大園四區的南崁溪貫穿其間而成；這種獨樹一幟，既顯詩人陸游筆下「無意苦爭春，一任群芳妒。」那種獨佔鰲頭的味道，亦泛幾分金庸小說中「清風拂山崗，明月照大江。」那種悠遊自得的秉性。

記得上次，我們三人齊聚品嚐星巴克咖啡，並踽踽漫行溪畔，遊目騁懷「南崁溪」的今昔變幻；今日則相偕吟詠於溪畔河道，聆聽老藝人薩克斯風的天籟風情。猶記三月，我們既齊行漫遊於溪橋公園步道，領略那陡峭春風的怡人情境，更大啖久聞其名的「新疆拉麵」；如今一月之隔，我們則迎著暮春逕帶斜陽，細觀蘆葦搖隨風鳴，並品嚐此間一家極富鄉村風情的青創美食，可說大異其趣。

延平學長所住的南崁，相對於智榮學長居家北邊林口，及位於南邊桃園八德的我，可說正居於中間，我們分從南北蒞此，都在30分鐘以內，且都能連續步行2小時而不言苦；在這疫情日升之際，正適合組個步行小組以健身，既免群聚感染之憂，又能擇溪徑少人之處運動，以增強自身免疫力，可謂一舉數得。

我們議好，在這疫情期間，臨時組個疫情「三閒客」，每月一次，步行以2小時為限，每月且讓延平學長居中當次北辰過過癮，智榮學長與我則暫充兩星拱之；我們三位沒佩劍的「三閒客」，決議不學戰國策中那個馮諼，老喊著「長鋏歸來兮」，一下子囔著「食無魚」，一會兒喝著「居無家」，一會兒鬧著「出無車」的瞎折騰。

自後，我們一概以步履為行。以輕簡為食，以幽徑為道，一律午後出巡，星漢燦爛之前返家，大家在夕陽餘暉中齊唱「歸去來兮詞」，在暮色蒼茫裡閒歌「悠走南崁溪」，一起度過這個疫情難關且為樂！

作者為退役上校

照片來源：作者提供。

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