【愛傳媒李利國專欄】新冠疫情逐日倍增，只能宅在家，但是心常流連在連峰接岫間！

這就令我想起蘇軾留傳千古的名詞《定風波》：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一簑烟雨任平生。 料峭春風吹酒醒，微冷。山頭斜照卻相迎。回首向來蕭瑟處，歸去。也無風雨也無晴。」

蘇軾此詞，寫於被貶謫黃州後，卻能以超然物外之心境面對宦海無常的挫折，這對我而言，其意涵自是雖然人在世間橫逆不斷，但何妨以豁達自在的態度去面對！

蘇軾此詩被譽為以曲筆直寫胸臆之佳作！不過，蘇軾在此詞的前面還寫了一段小序，記述自己為何寫這首詞，在寫作的那時空中又發生了什麼事情：「三月七日，沙湖道中遇雨，雨具先去，同行皆狼狽，餘獨不覺。已而遂晴，故作此。」

所以，令我不免好奇的是既然「雨具先去」，哪來的「一簑」可以披上，讓他「煙雨任平生」？

是以「一簑」應只是暗喻他的覺悟，自期「此後將返璞歸真」，未來不再慕求官場的名利富貴，所以「誰怕？一簑煙雨任平生」，亦即立志要活出自己。

我的體認是蘇軾表面寫眼前景，其實寫的是生命之解放，敬請識者指教！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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