【愛傳媒藺奕專欄】公廣集團連環出包引發軒然大波，在台灣，如果想10分鐘搞懂卡夫卡，只需要看一眼公視的預算書就夠了。

我本來從亞洲各國公共電視人均預算比較（包括韓國阿里郎英文國際電視台和蒙古公視MNB）到法國公共電視F2、F3、F5 和Arte寫了一長篇，想想滬 cares you還是刪了。

在影視圈，太多吃相難看的嘴臉，已經是我們業內秘而不宣的公開秘密了，《天橋》光搭景就浪費八千萬人民納稅錢然後拆光光到底是誰的主意？旗艦計劃《斯卡羅》在海外版權賣出多少哪個立委質詢了？

公視與NHK合資合製《路》的糾紛鬧上新聞只是因為「跨國核銷帳號繁複」還是根本人謀不臧？哪一個主管敢出面跟我對質？這案子怎麼結的？丟臉丟到日本，監察院要不要去查一查？

多的是你不知道的事。所以在我眼裡，無論是華視新聞連續出包、公視片庫遭到全刪都只是冰山⋯⋯的一咪咪吧！息怒的方式很簡單，請用粤語說：黄日華、黄一華、黄以華，重複一遍，黑幕掩蓋的公視，讓人錯亂太簡單了。

就留下這一段話：「畢竟我們現在遭受的一切，一部分就是集體健忘和敷衍的報應。如果不是廷臣和奉承者，知識分子理應站在執政者的對立面，在懈怠鬆脫之處，予以持續的監督和批判，這其實是很表淺的常識。」

咱們立委諸公的打混漠視也是元兇之一，每次看他們拿蒼蠅拍質詢，都在想《大嘻哈時代》真應該來這裡找演員。是因為不懂、還是預算太少看不上吧，如果公廣集團的預算有100億，立委的問政不是這種心態吧！

我經常跟同業講，公廣集團有公視、華視和客台，人均預算卻那麼一丁點兒，一條布拉魚（魩仔魚）也想搞三吃真是國際奇蹟。我看不出我們跟北韓有什麼區別。

可見的未來。董事和管理團隊幾乎沒有足夠跨國談判經驗的法務、財務和內容製作人才，仍將只是掛羊頭賣狗肉的「類公視」，裡面再多再好再勤奮的人才也都被消耗光了。

這是政府膽怯的代價，勇敢和膽怯本質就是一場遊戲，每個瞬間都在博弈。因為疫情，我們通過牢籠的鐵欄看世界已經成為習慣，雙手緊抓冰冷的鐵欄杆帶來安全。

膽怯慢慢扼殺了我們，一個曾經一只皮箱行遍世界的台灣人。因為我們越來越覺得牢籠意味著安全，鐵欄杆是對雙手的支撑。

公廣集團想走出去，不先給足糧草鍛鍊好，只能繼續沒腦子也沒有核心肌群的瞎闖，台灣的國際影視奇蹟最後只好指望九天玄女降肉了。

說到核心肌群，昨天說我的腹肌就像精銳無比的亞速營，整整一個旅躲得深深的，怎麼喊也喊不出來。

趁這個假期，我得下達最後通牒，腹肌再不出面投降，我就⋯⋯繼續吃吧～（降肉～降肉～）

作者為文學奬得主

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