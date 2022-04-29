快篩試劑實名制昨（28日）上路首日，各地藥局一早都出現排隊買快篩試劑人潮。國民健康署前署長邱淑媞昨晚在臉書發文對此批評，為什麼台灣到現在還比別人2020年三月還落伍？檢驗試劑應該免費寄送到家，不應該排隊去買。

快篩實名制昨天上路，亂象頻生，一早各地藥局湧現排隊人潮，但健保系統屢傳當機，即使排得早，也未必買得到，民眾抱怨「買不到快篩試劑」、「等不到做PCR通知」、「1922又打不通」。指揮官陳時中昨在記者會上說，防疫期間，任何單位壓力都很大，「我很抱歉，要怪只能怪病毒」，盼大家互相合作，一起共度。

邱淑媞則是認為，在美國的話，檢驗試劑可以寄給你或發給你；去社區檢驗站，很多是得來速，不會群聚。她怒轟，為什麼台灣到現在還比別人2020年3月還落伍？到現在還需要穿脫太空裝採檢？新冠肺炎是必須從社區防疫的，什麼東西都綁在醫院，當然把醫護和民眾都累死。

邱淑媞進一步說，檢驗試劑應該免費寄送到家，不應該排隊去買、必要時也應直接送藥給民眾。